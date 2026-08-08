メッシの父ホルヘ氏が68歳で死去、低身長症の治療からキャリアを支えた存在

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの父親ホルヘ・メッシが死去した。68歳だった。アルゼンチン『Infobae』が伝えている。

ホルヘ氏は、“サッカー史上最高の選手の一人”と称されるメッシがそのキャリアを築いていく上で、なくてはならない人物だった。

メッシはニューウェルズの下部組織に所属していた11歳の頃、成長ホルモン分泌不全性低身長症と診断された。ホルヘ氏は息子とともにスペインへと渡り、バルセロナの入団テストを受けさせると、同クラブから治療費を工面するという合意を得ている。13歳のメッシがバルセロナの下部組織に入団した後も、ホルヘ氏はスペインへの適応をサポートした。

ホルヘ氏はメッシが選手として大成した後には、同選手のキャリアやビジネス面を管理。主要な代理人の一人として、多くの決定に関与している。

メッシは、北中米ワールドカップ初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成したが、ピッチ上で涙を流していた。試合後には「僕たちは今、難しい時期を過ごしている。（涙は）色々なことが重なってのことだ」と語り、次にアルゼンチンメディアがホルヘ氏の状態が思わしくないことを報じていた。

なおアメリカのインテル・マイアミに所属しているメッシはマイアミを離れ、家族で集まるために故郷のロサリオへ向かっているという。