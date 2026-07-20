W杯決勝で敗れたアルゼンチン…メッシが沈黙を破る「この傷が癒えるまでには時間がかかる。でもアルゼンチン人の誇りを皆と共有できた」

19日の北中米ワールドカップ決勝でスペインに0-1で敗れたアルゼンチン。同チームの絶対的エースであるFWリオネル・メッシが、敗戦の翌日に沈黙を破った。

延長戦後半にFWフェラン・トーレスのゴールを許して、2連覇を逃すことになったアルゼンチン。試合直後には流れる涙を止められず、メディアに対して言葉を発することがなかったメッシは、その翌日にSNSを通じてメッセージを発信している。

メッシは優勝を逃したショックを正直に綴りながらも、それだけでなく前向きな言葉も記した。アルゼンチン国民の応援に感謝をしつつ、バルセロナでプレーしていたためにつながりが深いスペインに対して祝福の言葉を述べている。

「痛みは本当に大きく、この傷が閉じるまでには時間がかかるだろう。でも同様に、僕はすべての素晴らしい出来事も心に残しているんだ……。全身全霊を捧げて逆転した試合たちは、ずっと記憶に残り続ける。努力し、力を尽くしたことに加えて、全国の皆の応援があったからこそ、僕たちは再び世界最高のチームの一つになれたんだ」

「一つひとつのメッセージ、労いの言葉に心からの感謝を言わせてもらうよ。僕たちは再び国として団結し、一つになれた。アルゼンチン人の誇りを皆で共有し合ってね」

「同様に、優勝を果たしたスペインを祝福させてほしい」