メッシ、足が速くなる…「30歳半ばの選手は最高速度が年間1〜3％低下する。彼のカタールW杯の最高時速は29.38kmだったが…」

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（39）は、カタール・ワールドカップ（W杯）の頃よりも走るスピードが上がっているようだ。

北中米W杯でもアルゼンチン代表を引っ張り、現在ベスト8までチームを導いているメッシ。ここまで8得点を記録と変わらぬ活躍を見せているが、むしろ走るスピードについてはカタール大会を上回っている。

そのデータを解説したのは、スペインの著名な管理栄養士、栄養の普及活動家、そしてトレーナーであるイスマエル・ガランチョ氏だ。同氏はメッシが、フィジカル的に4年前よりも優れた状態にあるとの見解を示している。

「2009年から2015年までの間、レオの最高時速は32.5〜33.5kmで、一回だけで34kmに到達したこともある（※ちなみにFWキリアン・エンバペの最高時速は37.6km）」

「速度はサッカー選手が加齢に伴い、自然に低下する基本的な身体能力の一つだ。一般的に、選手は30歳から35歳までに年間1〜2%、35歳以降は年間1.5〜3%のスピードを失う。つまりスピードを測定することは、選手の身体状態を知るための指標となるわけだ」

「カタールW杯のレオは35歳だったが、最高時速は29.38kmだった。そのために39歳となった今回のW杯では28.3〜29.09kmくらいになる計算だったが、彼はスピードを失うどころか、むしろ増していたんだ。レオは今大会で、最高時速として30.9kmを記録した（Sofascore調べ）。2022年と比べて5％のアップだよ」

「それは徹底したコンディション管理、栄養管理、負荷管理、リカバリーの賜物だ。レオは生まれ持った才能に加え、厳しく、継続した自己管理でもって、そのようなことを成し遂げたんだ」