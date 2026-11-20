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【サッカー ワールドカップ ニュース】アルゼンチン代表最多出場と得点記録を持つリオネル・メッシだが、アルゼンチンサッカー協会（AFA）との対立が深まっている模様。

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先日アルゼンチン代表を引退したFWリオネル・メッシだが、アルゼンチンサッカー協会（AFA）と対立しているようだ。

2005年に18歳でアルゼンチン代表デビューを果たしたメッシ。これまで同国歴代最多208試合出場126ゴールを記録し、ワールドカップ制覇に2度のコパ・アメリカ優勝を達成した。今夏のワールドカップでは通算6度目の出場を果たし、8ゴール4アシストと圧倒的な活躍を披露。しかし、大会終了後に代表引退を表明。先月のベナン戦を最後に、アルビセレステのユニフォームを脱いだ。

そんな生けるレジェンドだが、AFAのクラウディオ・タピア会長との対立が深まっている模様。アルゼンチン『A24』によると、メッシはタピア会長及びパブロ・トヴィッジーノ財務担当との「個人的かつビジネス上の関係」を断ち切ったという。自身の名前や肖像が商業目的で今後も使用され続けることを望んでいないようだ。『A24』の番組に出演したニコラス・ウィニャスキ記者は、以下のように発言している。

「アルゼンチン最大のスターであるメッシは弁護士を通じて、AFAに対しアルゼンチンサッカー全体の利益にならないような形で自身の肖像を使って収益を上げることをやめるよう求める警告書の作成を依頼した」

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また同氏によると、メッシとタピア会長の対立は近年の運営体制に端を発しているとのこと。AFAは近年、脱税や資金洗浄、横領など様々な汚職の容疑がかかっており、3月にはタピア会長を含む複数の幹部が起訴されている。さらに、メッシがアメリカのビール企業「ミケロブ（Michelob）」と独占契約を結んで広告塔を務めている中で、アルゼンチン代表のパートナー企業である国内ブランドがチームに関連するキャンペーンでメッシの肖像を使用したことにより、「ミケロブ」側がメッシの代理人に不満を表明する事態にまで発展。メッシ側は「この件については知らされていない。誰が主導したのか？」とAFA側に訴えていたようだ。

こうした複数の問題により、メッシとAFAの関係は悪化。弁護士を通じて正式に通知を行うにまで至ったと伝えられている。