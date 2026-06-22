エンバペ「メッシはC・ロナウドと並んで最高の選手だ。いつだってゴールを決める」

フランス代表FWキリアン・エンバペ（27）が、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（39）を改めて称賛している。スペイン『マルカ』がコメントを伝えた。

メッシは北中米ワールドカップ（W杯）の初戦アルジェリア戦で、いきなりハットトリックを達成。セネガル戦で2ゴールを決めたエンバペの得点数を上回った。

エンバペはパリ・サンジェルマン（PSG）でともにプレーしたメッシの変わらない活躍ぶりを、当然のことと受け止めている様子だ。21日に出席した記者会見で、メッシを自身のアイドルであるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドとともに「最高の選手」と形容している。

「レオがゴールを決めるのは分かっていた。彼はいつだってそうしてきたんだ」

「僕は彼に遅れを取っている。でもメッシはクリスティアーノと並んで最高の選手なんだ。それははっきりしている」

「僕自身はチームのW杯優勝に貢献できたらいいと思っている。どの選手が優れているかとかは、記者の間で議論すべきことだ。今、僕はハーランドを意識してはいない。考えているのは次のイラク戦のことだけなんだよ。メッシがすごいとしても、ナンバーワンの選手の議論は人々の間ですればいい。僕が望むのはトロフィーを持ち帰ることだけだ」