共有 GOALをGoogleでフォロー

【欧州・海外サッカー ニュース】フランス代表FWキリアン・エンバペは、イタリア代表戦はケガで欠場している。

広告

フランス代表OBジェローム・ロタン氏は、現キャプテンであるFWキリアン・エンバペを再び批判している。

18歳での代表デビューからこれまで108試合に出場し、フランス代表歴代最多67ゴールを奪った他、ワールドカップの歴代最多得点記録も更新したエンバペ。そんなフランス代表主将だが、夏のワールドカップ後の活動ではケガに悩まれており、9月～10月の活動では途中離脱を強いられることに。そして11月の活動では、トルコ代表戦(2-1)はフル出場したものの、イタリア代表戦(1-3)はベンチに座ったものの欠場している。

そしてロタン氏は、ジネディーヌ・ジダン監督体制初黒星を喫したイタリア代表戦のエンバペの振る舞いを批判している。これまで何度もエンバペに苦言を呈してきたOBは、ベンチに座り笑いながらスマートフォンを操作している場面も目撃された27歳FWについて、『RMC Sports』で以下のように語った。

「国歌を歌わないこと自体は問題ではない。フランス代表でも、歌わない選手はたくさんいた。重要なのは、どのような姿勢で臨むかということだ。それもまた、自国を尊重するあり方の一部なのだからね。サン・シーロで、エンバペは自分がカメラに撮られていることを分かっていたはずだ。それなのに、キャプテンが試合中にスマートフォンを取り出し、全く気にする様子もなく、フランスがイタリア相手に3失点している最中に笑っているとは……。まったく、信じられない光景だね！」

広告 広告

またロタン氏は、フランス代表選手全体の振る舞いやUEFAネーションズリーグに苦言を呈している。

「トルコのような格下の相手に対してあれほど多くのチャンスを許してしまうのは、選手たちの献身性が欠けている証拠だ。今の状況が影響しているのだろうか？ おそらくそうだろう。ジネディーヌ・ジダンのような監督の下でプレーするのは特別な経験だろうが、その感動もすぐに薄れてしまうものだ」

「私が特に問題だと感じるのは、ネーションズリーグのようにダラダラと続く大会のあり方だ。選手たちが必死になって勝利を目指しているとは到底言えない。選手が試合を選んでプレーしていること以上に、こうした大会の構造そのものが問題だ。過密日程や個人およびチームの目標を考えれば、今の状況下では理解できなくはないのだがね……」