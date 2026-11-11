エンバペとデンベレの関係悪化でフランス代表内に不穏な空気？主将の行動に一部は「打算的」とも…

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【欧州・海外サッカー ニュース】フランス代表のキリアン・エンバペとウスマン・デンベレは、バロンドールを巡る発言で関係が悪化した模様。

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FWキリアン・エンバペとFWウスマン・デンベレの関係悪化により、フランス代表チーム内に不穏な空気が生じているようだ。

互いにフランス代表を牽引する存在として、今夏のワールドカップでも活躍していたエンバペとデンベレ。公私ともに良好な関係を築いていることを本人たちも語ってきたが、先日のバロンドールを巡る発言で両者の関係が悪化していることが伝えられてきた。

今年9月、エンバペは『RMC SPORT』で昨年初受賞を果たしたデンベレについて「彼は常に才能ある選手と見なされていたね。一方で、僕は常に選ばれし者と見なされてきた」とコメント。これを受けてデンベレは、「僕はいつもクラスの後ろで一生懸命練習してきたタイプ。キャリアを通して一言も発せず、ひたすら努力してきた。彼らは僕を選ばれし者とは見ていなかったけど、僕は諦めずに努力を続け、昨年はPSGで素晴らしいシーズンを送ることができたんだ」と反応している。

フランス『レキップ』によると、9月のインターナショナルウィークでは両選手とも招集されていたが、かつての親友同士は互いに距離を置くようになっていたという。エンバペは関係修復を図ろうと「WhatsApp」でメッセージを送ったが、デンベレは返信せず。エンバペ側はデンベレの反応を「過剰」として困惑しているようだが、チーム内でも人気者であったデンベレとの関係悪化により普段より孤立し、居心地の悪さを感じていたようだ。こうした状況下で、チームキャプテンでもあるエンバペは選手やスタッフなど周囲の人間に積極的に関わろうと試みたが、突然の振る舞いの変化に一部では「打算的」と受け取られてしまったと伝えられている。

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その後、9月の活動ではエンバペが負傷の影響で途中離脱となったが、それから数カ月が経過した現在も不穏な空気は続いている模様。11月のインターナショナルウィークはデンベレが負傷の影響で招集外となったが、2人の緊張関係は依然として解消しておらず、水面下では常に相手を皮肉る機会を伺っているような状態だとも指摘されている。この両エースの関係悪化が、ジネディーヌ・ジダン監督新体制となったチームに気まずい空気を生み出しているようだ。今後の動向に注目が集まっている。