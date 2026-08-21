2026/27 U-21 Jリーグの試合日程・出場チーム・対戦カード・組み合わせ

2026/27 U-21 Jリーグが、2026年8月22日(土)～2027年4月17日(土)or18日(日)に行われる。
本記事では、2026/27 U-21 Jリーグの試合日程や出場チーム、東西リーグラウンドの組み合わせを紹介する。
U-21 Jリーグとは？
U-21 Jリーグは、19～21歳のポストユースおよび周辺年代の育成・強化を目的として2026-27シーズンから新設されたリーグだ。大会は「東西リーグラウンド」「交流戦ラウンド」「プレーオフラウンド」の3ラウンドで構成されており、「東西リーグラウンド」ではEAST6クラブ、WEST5クラブが東西グループに分けられ、同グループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たり戦が実施される。
「交流戦ラウンド」では、異なるグループのチーム同士で1回戦総当たり戦を実施。その後、「プレーオフラウンド」では各グループ1位・2位による4チームのトーナメント戦、各グループ3位～5位による同順位同士のホーム＆アウェイ方式の順位決定戦が行われる。
- 東西リーグラウンド：東西リーグ(EAST・WEST)同グループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たり
- 交流戦ラウンド：異なるグループのチーム同士で1回戦総当たり
- プレーオフラウンド：東西リーグラウンドと交流戦ラウンドの成績によって異なる方式のトーナメントへ
・各グループ1位・2位の計4チームによるトーナメント戦
・各グループ3位～5位は同順位のチーム同士によるホーム＆アウェイ方式の順位決定戦
・EAST6位はプレーオフラウンドには出場しない
U-21 Jリーグの出場チーム・組み合わせ
U-21 Jリーグでは、6チームがEAST、5チームがWESTのグループに参加。計11チームが出場する。出場チーム一覧および東西の組み合わせは以下の通り。
EAST
WEST
浦和レッズ
名古屋グランパス
FC東京
ガンバ大阪
東京ヴェルディ
ヴィッセル神戸
川崎フロンターレ
ファジアーノ岡山
清水エスパルス
V・ファーレン長崎
ジュビロ磐田
-
U-21 Jリーグの試合日程・対戦カード
U-21 Jリーグの試合日程および対戦カードは以下の通り。なお、2027年開催分の日程詳細は2026年12月下旬の発表を予定。ウインターブレークとして、2026年12月下旬から2027年2月中旬は原則試合が開催されない。
ラウンド
試合日
グループ
キックオフ時刻
対戦カード
東西リーグラウンド
2026年8月22日(土)
EAST
18:00
U-21東京ヴェルディ vs U-21FC東京
東西リーグラウンド
2026年8月23日(日)
EAST
17:00
U-21ジュビロ磐田 vs U-21川崎フロンターレ
東西リーグラウンド
2026年8月23日(日)
EAST
18:30
U-21清水エスパルス vs U-21浦和レッズ
東西リーグラウンド
2026年8月23日(日)
WEST
16:00
U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ガンバ大阪
東西リーグラウンド
2026年8月23日(日)
WEST
17:00
U-21ヴィッセル神戸 vs U-21V・ファーレン長崎
東西リーグラウンド
2026年9月12日(土)
EAST
18:00
U-21浦和レッズ vs U-21東京ヴェルディ
東西リーグラウンド
2026年9月12日(土)
EAST
18:00
U-21FC東京 vs U-21ジュビロ磐田
東西リーグラウンド
2026年9月13日(日)
EAST
17:00
U-21川崎フロンターレ vs U-21清水エスパルス
東西リーグラウンド
2026年9月13日(日)
WEST
18:30
U-21V・ファーレン長崎 vs U-21名古屋グランパス
東西リーグラウンド
2026年9月13日(日)
WEST
19:00
U-21ガンバ大阪 vs U-21ヴィッセル神戸
東西リーグラウンド
2026年9月20日(日)
EAST
14:00
U-21東京ヴェルディ vs U-21清水エスパルス
東西リーグラウンド
2026年9月20日(日)
EAST
17:00
U-21FC東京 vs U-21川崎フロンターレ
東西リーグラウンド
2026年9月20日(日)
EAST
17:00
U-21ジュビロ磐田 vs U-21浦和レッズ
東西リーグラウンド
2026年9月19日(土)
WEST
18:00
U-21名古屋グランパス vs U-21ガンバ大阪
東西リーグラウンド
2026年9月20日(日)
WEST
16:00
U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ファジアーノ岡山
東西リーグラウンド
2026年10月3日(土)
EAST
14:00
U-21清水エスパルス vs U-21ジュビロ磐田
東西リーグラウンド
2026年10月3日(土)
EAST
15:00
U-21川崎フロンターレ vs U-21東京ヴェルディ
東西リーグラウンド
2026年10月4日(日)
EAST
14:00
U-21浦和レッズ vs U-21FC東京
東西リーグラウンド
2026年10月4日(日)
WEST
14:00
U-21ファジアーノ岡山 vs U-21名古屋グランパス
東西リーグラウンド
2026年10月4日(日)
WEST
15:00
U-21ガンバ大阪 vs U-21V・ファーレン長崎
東西リーグラウンド
2026年10月17日(土)
EAST
11:00
U-21川崎フロンターレ vs U-21浦和レッズ
東西リーグラウンド
2026年10月17日(土)
EAST
15:00
U-21ジュビロ磐田 vs U-21東京ヴェルディ
東西リーグラウンド
2026年10月17日(土)
EAST
16:00
U-21FC東京 vs U-21清水エスパルス
東西リーグラウンド
2026年10月17日(土)
WEST
未定
U-21名古屋グランパス vs U-21ヴィッセル神戸
東西リーグラウンド
2026年10月17日(土)
WEST
未定
U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ファジアーノ岡山
交流戦ラウンド
2026年11月1日(日)
-
14:00
U-21ファジアーノ岡山 vs U-21清水エスパルス
交流戦ラウンド
2026年11月1日(日)
-
19:30
U-21V・ファーレン長崎 vs U-21川崎フロンターレ
交流戦ラウンド
2026年10月31日(土)
-
未定
U-21FC東京 vs U-21ガンバ大阪
交流戦ラウンド
2026年10月31日(土)
-
未定
U-21東京ヴェルディ vs U-21名古屋グランパス
交流戦ラウンド
2026年10月31日(土)
-
未定
U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ジュビロ磐田
交流戦ラウンド
2026年11月21日(土)
-
14:00
U-21名古屋グランパス vs U-21浦和レッズ
交流戦ラウンド
2026年11月22日(日)
-
12:00
U-21川崎フロンターレ vs U-21ファジアーノ岡山
交流戦ラウンド
2026年11月22日(日)
-
14:00
U-21ガンバ大阪 vs U-21東京ヴェルディ
交流戦ラウンド
2026年11月22日(日)
-
14:00
U-21ヴィッセル神戸 vs U-21FC東京
交流戦ラウンド
2026年11月22日(日)
-
15:00
U-21ジュビロ磐田 vs U-21V・ファーレン長崎
交流戦ラウンド
2026年11月29日(日)
-
14:00
U-21浦和レッズ vs U-21ガンバ大阪
交流戦ラウンド
2026年11月29日(日)
-
14:00
U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ジュビロ磐田
交流戦ラウンド
2026年11月29日(日)
-
15:00
U-21清水エスパルス vs U-21名古屋グランパス
交流戦ラウンド
2026年11月29日(日)
-
未定
U-21FC東京 vs U-21V・ファーレン長崎
交流戦ラウンド
2026年11月28日(土)
-
未定
U-21東京ヴェルディ vs U-21ヴィッセル神戸
交流戦ラウンド
2026年11月16日(月)
-
15:00
U-21ガンバ大阪 vs U-21清水エスパルス
交流戦ラウンド
2026年12月6日(日)
-
13:00
U-21V・ファーレン長崎 vs U-21東京ヴェルディ
交流戦ラウンド
2026年12月6日(日)
-
14:00
U-21ヴィッセル神戸 vs U-21浦和レッズ
交流戦ラウンド
2026年12月6日(日)
-
14:00
U-21ファジアーノ岡山 vs U-21FC東京
交流戦ラウンド
2026年12月5日(土)
-
未定
U-21名古屋グランパス vs U-21川崎フロンターレ
交流戦ラウンド
2026年12月12日(土)
-
13:00
U-21東京ヴェルディ vs U-21ファジアーノ岡山
交流戦ラウンド
2026年12月13日(日)
-
14:00
U-21清水エスパルス vs U-21ヴィッセル神戸
交流戦ラウンド
2026年12月13日(日)
-
14:00
U-21ガンバ大阪 vs U-21川崎フロンターレ
交流戦ラウンド
2026年12月13日(日)
-
未定
U-21浦和レッズ vs U-21V・ファーレン長崎
交流戦ラウンド
2026年12月14日(月)
-
14:00
U-21名古屋グランパス vs U-21ジュビロ磐田
交流戦ラウンド
2026年12月19日(土)
-
12:00
U-21浦和レッズ vs U-21ファジアーノ岡山
交流戦ラウンド
2026年12月19日(土)
-
14:00
U-21ジュビロ磐田 vs U-21ガンバ大阪
交流戦ラウンド
2026年12月19日(土)
-
15:00
U-21FC東京 vs U-21名古屋グランパス
交流戦ラウンド
2026年12月20日(日)
-
12:00
U-21川崎フロンターレ vs U-21ヴィッセル神戸
交流戦ラウンド
2026年12月20日(日)
-
14:00
U-21V・ファーレン長崎 vs U-21清水エスパルス
東西リーグラウンド
2027年2月13日(土)
EAST
未定
U-21東京ヴェルディ vs U-21浦和レッズ
東西リーグラウンド
2027年2月13日(土)
EAST
未定
U-21清水エスパルス vs U-21川崎フロンターレ
東西リーグラウンド
2027年2月13日(土)
EAST
未定
U-21ジュビロ磐田 vs U-21FC東京
東西リーグラウンド
2027年2月13日(土)
WEST
未定
U-21名古屋グランパス vs U-21V・ファーレン長崎
東西リーグラウンド
2027年2月13日(土)
WEST
未定
U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ガンバ大阪
東西リーグラウンド
2027年2月20日(土)
EAST
未定
U-21浦和レッズ vs U-21ジュビロ磐田
東西リーグラウンド
2027年2月20日(土)
EAST
未定
U-21川崎フロンターレ vs U-21FC東京
東西リーグラウンド
2027年2月20日(土)
EAST
未定
U-21清水エスパルス vs U-21東京ヴェルディ
東西リーグラウンド
2027年2月20日(土)
WEST
未定
U-21ガンバ大阪 vs U-21名古屋グランパス
東西リーグラウンド
2027年2月20日(土)
WEST
未定
U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ヴィッセル神戸
東西リーグラウンド
2027年2月27日(土)
EAST
未定
U-21FC東京 vs U-21浦和レッズ
東西リーグラウンド
2027年2月27日(土)
EAST
未定
U-21東京ヴェルディ vs U-21川崎フロンターレ
東西リーグラウンド
2027年2月27日(土)
EAST
未定
U-21ジュビロ磐田 vs U-21清水エスパルス
東西リーグラウンド
2027年2月27日(土)
WEST
未定
U-21名古屋グランパス vs U-21ファジアーノ岡山
東西リーグラウンド
2027年2月27日(土)
WEST
未定
U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ガンバ大阪
東西リーグラウンド
2027年3月6日(土)
EAST
未定
U-21浦和レッズ vs U-21川崎フロンターレ
東西リーグラウンド
2027年3月6日(土)
EAST
未定
U-21東京ヴェルディ vs U-21ジュビロ磐田
東西リーグラウンド
2027年3月6日(土)
EAST
未定
U-21清水エスパルス vs U-21FC東京
東西リーグラウンド
2027年3月6日(土)
WEST
未定
U-21ヴィッセル神戸 vs U-21名古屋グランパス
東西リーグラウンド
2027年3月6日(土)
WEST
未定
U-21ファジアーノ岡山 vs U-21V・ファーレン長崎
東西リーグラウンド
2027年3月13日(土)
EAST
未定
U-21浦和レッズ vs U-21清水エスパルス
東西リーグラウンド
2027年3月13日(土)
EAST
未定
U-21FC東京 vs U-21東京ヴェルディ
東西リーグラウンド
2027年3月13日(土)
EAST
未定
U-21川崎フロンターレ vs U-21ジュビロ磐田
東西リーグラウンド
2027年3月13日(土)
WEST
未定
U-21ガンバ大阪 vs U-21ファジアーノ岡山
東西リーグラウンド
2027年3月13日(土)
WEST
未定
U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ヴィッセル神戸
プレーオフラウンド
2027年4月3日(土)
準決勝
未定
EAST 1位 vs WEST 2位
プレーオフラウンド
2027年4月3日(土)
5位決定戦 第1戦
未定
EAST 3位 vs WEST 3位
プレーオフラウンド
2027年4月3日(土)
6位決定戦 第1戦
未定
EAST 4位 vs WEST 4位
プレーオフラウンド
2027年4月3日(土)
7位決定戦 第1戦
未定
EAST 5位 vs WEST 5位
プレーオフラウンド
2027年4月10日(土)
準決勝
未定
WEST 1位 vs EAST 2位
プレーオフラウンド
2027年4月10日(土)
5位決定戦 第2戦
未定
WEST 3位 vs EAST 3位
プレーオフラウンド
2027年4月10日(土)
6位決定戦 第2戦
未定
WEST 4位 vs EAST 4位
プレーオフラウンド
2027年4月10日(土)
7位決定戦 第2戦
未定
WEST 5位 vs EAST 5位
プレーオフラウンド
2027年4月17日(土)
決勝
未定
準決勝第1試合の勝者 vs 準決勝第2試合の勝者
プレーオフラウンド
2027年4月17日(土)
3位決定戦
未定
準決勝第1試合の敗者 vs 準決勝第2試合の敗者
U-21 Jリーグのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのU-21 Jリーグは、『DAZN』が全試合をライブ＆見逃し配信。その他、『スカパー！』でも東西リーグラウンドおよび交流戦ラウンド全80試合のうち32試合が放送・配信予定となっている。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！DAZN
シーズンを通してU-21 Jリーグや明治安田Jリーグ、ラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。