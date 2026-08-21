あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
j league flag(C)Getty images
U-21 Jリーグ全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Tsutomu Maeda

2026/27 U-21 Jリーグの試合日程・出場チーム・対戦カード・組み合わせ

J1 リーグ
J2 リーグ
J3 リーグ
浦和レッズ
FC東京
東京ヴェルディ
川崎フロンターレ
清水エスパルス
ジュビロ磐田
名古屋グランパス
ガンバ大阪
ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山
V・ファーレン長崎

ポストユースおよび周辺年代の強化を目的とする2026/27 U-21 Jリーグの試合日程や出場チーム、東西リーグラウンドの対戦カード・組み合わせを紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがU-21 Jリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのU-21 Jリーグを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得

2026/27 U-21 Jリーグが、2026年8月22日(土)～2027年4月17日(土)or18日(日)に行われる。

U-21 Jリーグ全試合配信！DAZN月額プランが最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、2026/27 U-21 Jリーグの試合日程や出場チーム、東西リーグラウンドの組み合わせを紹介する。

U-21 Jリーグとは？

U-21 Jリーグは、19～21歳のポストユースおよび周辺年代の育成・強化を目的として2026-27シーズンから新設されたリーグだ。大会は「東西リーグラウンド」「交流戦ラウンド」「プレーオフラウンド」の3ラウンドで構成されており、「東西リーグラウンド」ではEAST6クラブ、WEST5クラブが東西グループに分けられ、同グループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たり戦が実施される。

「交流戦ラウンド」では、異なるグループのチーム同士で1回戦総当たり戦を実施。その後、「プレーオフラウンド」では各グループ1位・2位による4チームのトーナメント戦、各グループ3位～5位による同順位同士のホーム＆アウェイ方式の順位決定戦が行われる。

  • 東西リーグラウンド：東西リーグ(EAST・WEST)同グループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たり
  • 交流戦ラウンド：異なるグループのチーム同士で1回戦総当たり
  • プレーオフラウンド：東西リーグラウンドと交流戦ラウンドの成績によって異なる方式のトーナメントへ
    ・各グループ1位・2位の計4チームによるトーナメント戦
    ・各グループ3位～5位は同順位のチーム同士によるホーム＆アウェイ方式の順位決定戦
    ・EAST6位はプレーオフラウンドには出場しない
U-21 Jリーグ全試合配信！DAZN月額プランが最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

U-21 Jリーグの出場チーム・組み合わせ

U-21 Jリーグでは、6チームがEAST、5チームがWESTのグループに参加。計11チームが出場する。出場チーム一覧および東西の組み合わせは以下の通り。

EAST

WEST

浦和レッズ

名古屋グランパス

FC東京

ガンバ大阪

東京ヴェルディ

ヴィッセル神戸

川崎フロンターレ

ファジアーノ岡山

清水エスパルス

V・ファーレン長崎

ジュビロ磐田

-

U-21 Jリーグ全試合配信！DAZN月額プランが最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

U-21 Jリーグの試合日程・対戦カード

U-21 Jリーグの試合日程および対戦カードは以下の通り。なお、2027年開催分の日程詳細は2026年12月下旬の発表を予定。ウインターブレークとして、2026年12月下旬から2027年2月中旬は原則試合が開催されない。

ラウンド

試合日

グループ

キックオフ時刻

対戦カード

東西リーグラウンド
第1節

2026年8月22日(土)

EAST

18:00

U-21東京ヴェルディ vs U-21FC東京

東西リーグラウンド
第1節

2026年8月23日(日)

EAST

17:00

U-21ジュビロ磐田 vs U-21川崎フロンターレ

東西リーグラウンド
第1節

2026年8月23日(日)

EAST

18:30

U-21清水エスパルス vs U-21浦和レッズ

東西リーグラウンド
第1節

2026年8月23日(日)

WEST

16:00

U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ガンバ大阪

東西リーグラウンド
第1節

2026年8月23日(日)

WEST

17:00

U-21ヴィッセル神戸 vs U-21V・ファーレン長崎

東西リーグラウンド
第2節

2026年9月12日(土)

EAST

18:00

U-21浦和レッズ vs U-21東京ヴェルディ

東西リーグラウンド
第2節

2026年9月12日(土)

EAST

18:00

U-21FC東京 vs U-21ジュビロ磐田

東西リーグラウンド
第2節

2026年9月13日(日)

EAST

17:00

U-21川崎フロンターレ vs U-21清水エスパルス

東西リーグラウンド
第2節

2026年9月13日(日)

WEST

18:30

U-21V・ファーレン長崎 vs U-21名古屋グランパス

東西リーグラウンド
第2節

2026年9月13日(日)

WEST

19:00

U-21ガンバ大阪 vs U-21ヴィッセル神戸

東西リーグラウンド
第3節

2026年9月20日(日)

EAST

14:00

U-21東京ヴェルディ vs U-21清水エスパルス

東西リーグラウンド
第3節

2026年9月20日(日)

EAST

17:00

U-21FC東京 vs U-21川崎フロンターレ

東西リーグラウンド
第3節

2026年9月20日(日)

EAST

17:00

U-21ジュビロ磐田 vs U-21浦和レッズ

東西リーグラウンド
第3節

2026年9月19日(土)

WEST

18:00

U-21名古屋グランパス vs U-21ガンバ大阪

東西リーグラウンド
第3節

2026年9月20日(日)

WEST

16:00

U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ファジアーノ岡山

東西リーグラウンド
第4節

2026年10月3日(土)

EAST

14:00

U-21清水エスパルス vs U-21ジュビロ磐田

東西リーグラウンド
第4節

2026年10月3日(土)

EAST

15:00

U-21川崎フロンターレ vs U-21東京ヴェルディ

東西リーグラウンド
第4節

2026年10月4日(日)

EAST

14:00

U-21浦和レッズ vs U-21FC東京

東西リーグラウンド
第4節

2026年10月4日(日)

WEST

14:00

U-21ファジアーノ岡山 vs U-21名古屋グランパス

東西リーグラウンド
第4節

2026年10月4日(日)

WEST

15:00

U-21ガンバ大阪 vs U-21V・ファーレン長崎

東西リーグラウンド
第5節

2026年10月17日(土)

EAST

11:00

U-21川崎フロンターレ vs U-21浦和レッズ

東西リーグラウンド
第5節

2026年10月17日(土)

EAST

15:00

U-21ジュビロ磐田 vs U-21東京ヴェルディ

東西リーグラウンド
第5節

2026年10月17日(土)

EAST

16:00

U-21FC東京 vs U-21清水エスパルス

東西リーグラウンド
第5節

2026年10月17日(土)
or
2026年10月18日(日)
or
2026年10月19日(月)

WEST

未定

U-21名古屋グランパス vs U-21ヴィッセル神戸

東西リーグラウンド
第5節

2026年10月17日(土)
or
2026年10月18日(日)
or
2026年10月19日(月)

WEST

未定

U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ファジアーノ岡山

交流戦ラウンド
第1節

2026年11月1日(日)

-

14:00

U-21ファジアーノ岡山 vs U-21清水エスパルス

交流戦ラウンド
第1節

2026年11月1日(日)

-

19:30

U-21V・ファーレン長崎 vs U-21川崎フロンターレ

交流戦ラウンド
第1節

2026年10月31日(土)
or
2026年11月1日(日)
or
2026年11月2日(月)

-

未定

U-21FC東京 vs U-21ガンバ大阪

交流戦ラウンド
第1節

2026年10月31日(土)
or
2026年11月1日(日)
or
2026年11月2日(月)

-

未定

U-21東京ヴェルディ vs U-21名古屋グランパス

交流戦ラウンド
第1節

2026年10月31日(土)
or
2026年11月1日(日)
or
2026年11月2日(月)

-

未定

U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ジュビロ磐田

交流戦ラウンド
第2節

2026年11月21日(土)

-

14:00

U-21名古屋グランパス vs U-21浦和レッズ

交流戦ラウンド
第2節

2026年11月22日(日)

-

12:00

U-21川崎フロンターレ vs U-21ファジアーノ岡山

交流戦ラウンド
第2節

2026年11月22日(日)

-

14:00

U-21ガンバ大阪 vs U-21東京ヴェルディ

交流戦ラウンド
第2節

2026年11月22日(日)

-

14:00

U-21ヴィッセル神戸 vs U-21FC東京

交流戦ラウンド
第2節

2026年11月22日(日)

-

15:00

U-21ジュビロ磐田 vs U-21V・ファーレン長崎

交流戦ラウンド
第3節

2026年11月29日(日)

-

14:00

U-21浦和レッズ vs U-21ガンバ大阪

交流戦ラウンド
第3節

2026年11月29日(日)

-

14:00

U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ジュビロ磐田

交流戦ラウンド
第3節

2026年11月29日(日)

-

15:00

U-21清水エスパルス vs U-21名古屋グランパス

交流戦ラウンド
第3節

2026年11月29日(日)

-

未定

U-21FC東京 vs U-21V・ファーレン長崎

交流戦ラウンド
第3節

2026年11月28日(土)
or
2026年11月29日(日)
or
2026年11月30日(月)

-

未定

U-21東京ヴェルディ vs U-21ヴィッセル神戸

交流戦ラウンド
第4節

2026年11月16日(月)

-

15:00

U-21ガンバ大阪 vs U-21清水エスパルス

交流戦ラウンド
第4節

2026年12月6日(日)

-

13:00

U-21V・ファーレン長崎 vs U-21東京ヴェルディ

交流戦ラウンド
第4節

2026年12月6日(日)

-

14:00

U-21ヴィッセル神戸 vs U-21浦和レッズ

交流戦ラウンド
第4節

2026年12月6日(日)

-

14:00

U-21ファジアーノ岡山 vs U-21FC東京

交流戦ラウンド
第4節

2026年12月5日(土)
or
2026年12月6日(日)
or
2026年12月7日(月)

-

未定

U-21名古屋グランパス vs U-21川崎フロンターレ

交流戦ラウンド
第5節

2026年12月12日(土)

-

13:00

U-21東京ヴェルディ vs U-21ファジアーノ岡山

交流戦ラウンド
第5節

2026年12月13日(日)

-

14:00

U-21清水エスパルス vs U-21ヴィッセル神戸

交流戦ラウンド
第5節

2026年12月13日(日)

-

14:00

U-21ガンバ大阪 vs U-21川崎フロンターレ

交流戦ラウンド
第5節

2026年12月13日(日)

-

未定

U-21浦和レッズ vs U-21V・ファーレン長崎

交流戦ラウンド
第5節

2026年12月14日(月)

-

14:00

U-21名古屋グランパス vs U-21ジュビロ磐田

交流戦ラウンド
第6節

2026年12月19日(土)

-

12:00

U-21浦和レッズ vs U-21ファジアーノ岡山

交流戦ラウンド
第6節

2026年12月19日(土)

-

14:00

U-21ジュビロ磐田 vs U-21ガンバ大阪

交流戦ラウンド
第6節

2026年12月19日(土)

-

15:00

U-21FC東京 vs U-21名古屋グランパス

交流戦ラウンド
第6節

2026年12月20日(日)

-

12:00

U-21川崎フロンターレ vs U-21ヴィッセル神戸

交流戦ラウンド
第6節

2026年12月20日(日)

-

14:00

U-21V・ファーレン長崎 vs U-21清水エスパルス

東西リーグラウンド
第6節

2027年2月13日(土)
or
2027年2月14日(日)
or
2027年2月15日(月)

EAST

未定

U-21東京ヴェルディ vs U-21浦和レッズ

東西リーグラウンド
第6節

2027年2月13日(土)
or
2027年2月14日(日)
or
2027年2月15日(月)

EAST

未定

U-21清水エスパルス vs U-21川崎フロンターレ

東西リーグラウンド
第6節

2027年2月13日(土)
or
2027年2月14日(日)
or
2027年2月15日(月)

EAST

未定

U-21ジュビロ磐田 vs U-21FC東京

東西リーグラウンド
第6節

2027年2月13日(土)
or
2027年2月14日(日)
or
2027年2月15日(月)

WEST

未定

U-21名古屋グランパス vs U-21V・ファーレン長崎

東西リーグラウンド
第6節

2027年2月13日(土)
or
2027年2月14日(日)
or
2027年2月15日(月)

WEST

未定

U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ガンバ大阪

東西リーグラウンド
第7節

2027年2月20日(土)
or
2027年2月21日(日)
or
2027年2月22日(月)

EAST

未定

U-21浦和レッズ vs U-21ジュビロ磐田

東西リーグラウンド
第7節

2027年2月20日(土)
or
2027年2月21日(日)
or
2027年2月22日(月)

EAST

未定

U-21川崎フロンターレ vs U-21FC東京

東西リーグラウンド
第7節

2027年2月20日(土)
or
2027年2月21日(日)
or
2027年2月22日(月)

EAST

未定

U-21清水エスパルス vs U-21東京ヴェルディ

東西リーグラウンド
第7節

2027年2月20日(土)
or
2027年2月21日(日)
or
2027年2月22日(月)

WEST

未定

U-21ガンバ大阪 vs U-21名古屋グランパス

東西リーグラウンド
第7節

2027年2月20日(土)
or
2027年2月21日(日)
or
2027年2月22日(月)

WEST

未定

U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ヴィッセル神戸

東西リーグラウンド
第8節

2027年2月27日(土)
or
2027年2月28日(日)
or
2027年3月1日(月)

EAST

未定

U-21FC東京 vs U-21浦和レッズ

東西リーグラウンド
第8節

2027年2月27日(土)
or
2027年2月28日(日)
or
2027年3月1日(月)

EAST

未定

U-21東京ヴェルディ vs U-21川崎フロンターレ

東西リーグラウンド
第8節

2027年2月27日(土)
or
2027年2月28日(日)
or
2027年3月1日(月)

EAST

未定

U-21ジュビロ磐田 vs U-21清水エスパルス

東西リーグラウンド
第8節

2027年2月27日(土)
or
2027年2月28日(日)
or
2027年3月1日(月)

WEST

未定

U-21名古屋グランパス vs U-21ファジアーノ岡山

東西リーグラウンド
第8節

2027年2月27日(土)
or
2027年2月28日(日)
or
2027年3月1日(月)

WEST

未定

U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ガンバ大阪

東西リーグラウンド
第9節

2027年3月6日(土)
or
2027年3月7日(日)
or
2027年3月8日(月)

EAST

未定

U-21浦和レッズ vs U-21川崎フロンターレ

東西リーグラウンド
第9節

2027年3月6日(土)
or
2027年3月7日(日)
or
2027年3月8日(月)

EAST

未定

U-21東京ヴェルディ vs U-21ジュビロ磐田

東西リーグラウンド
第9節

2027年3月6日(土)
or
2027年3月7日(日)
or
2027年3月8日(月)

EAST

未定

U-21清水エスパルス vs U-21FC東京

東西リーグラウンド
第9節

2027年3月6日(土)
or
2027年3月7日(日)
or
2027年3月8日(月)

WEST

未定

U-21ヴィッセル神戸 vs U-21名古屋グランパス

東西リーグラウンド
第9節

2027年3月6日(土)
or
2027年3月7日(日)
or
2027年3月8日(月)

WEST

未定

U-21ファジアーノ岡山 vs U-21V・ファーレン長崎

東西リーグラウンド
第10節

2027年3月13日(土)
or
2027年3月14日(日)
or
2027年3月15日(月)

EAST

未定

U-21浦和レッズ vs U-21清水エスパルス

東西リーグラウンド
第10節

2027年3月13日(土)
or
2027年3月14日(日)
or
2027年3月15日(月)

EAST

未定

U-21FC東京 vs U-21東京ヴェルディ

東西リーグラウンド
第10節

2027年3月13日(土)
or
2027年3月14日(日)
or
2027年3月15日(月)

EAST

未定

U-21川崎フロンターレ vs U-21ジュビロ磐田

東西リーグラウンド
第10節

2027年3月13日(土)
or
2027年3月14日(日)
or
2027年3月15日(月)

WEST

未定

U-21ガンバ大阪 vs U-21ファジアーノ岡山

東西リーグラウンド
第10節

2027年3月13日(土)
or
2027年3月14日(日)
or
2027年3月15日(月)

WEST

未定

U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ヴィッセル神戸

プレーオフラウンド

2027年4月3日(土)
or
2027年4月4日(日)

準決勝

未定

EAST 1位 vs WEST 2位

プレーオフラウンド

2027年4月3日(土)
or
2027年4月4日(日)

5位決定戦 第1戦

未定

EAST 3位 vs WEST 3位

プレーオフラウンド

2027年4月3日(土)
or
2027年4月4日(日)

6位決定戦 第1戦

未定

EAST 4位 vs WEST 4位

プレーオフラウンド

2027年4月3日(土)
or
2027年4月4日(日)

7位決定戦 第1戦

未定

EAST 5位 vs WEST 5位

プレーオフラウンド

2027年4月10日(土)
or
2027年4月11日(日)

準決勝

未定

WEST 1位 vs EAST 2位

プレーオフラウンド

2027年4月10日(土)
or
2027年4月11日(日)

5位決定戦 第2戦

未定

WEST 3位 vs EAST 3位

プレーオフラウンド

2027年4月10日(土)
or
2027年4月11日(日)

6位決定戦 第2戦

未定

WEST 4位 vs EAST 4位

プレーオフラウンド

2027年4月10日(土)
or
2027年4月11日(日)

7位決定戦 第2戦

未定

WEST 5位 vs EAST 5位

プレーオフラウンド

2027年4月17日(土)
or
2027年4月18日(日)

決勝

未定

準決勝第1試合の勝者 vs 準決勝第2試合の勝者

プレーオフラウンド

2027年4月17日(土)
or
2027年4月18日(日)

3位決定戦

未定

準決勝第1試合の敗者 vs 準決勝第2試合の敗者

U-21 Jリーグ全試合配信！DAZN月額プランが最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

U-21 Jリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのU-21 Jリーグは、『DAZN』が全試合をライブ＆見逃し配信。その他、『スカパー！』でも東西リーグラウンドおよび交流戦ラウンド全80試合のうち32試合が放送・配信予定となっている。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn 202608DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

U-21 Jリーグ全試合配信！DAZN月額プランが最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

dazn annual plan 2026DAZN

シーズンを通してU-21 Jリーグや明治安田Jリーグ、ラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー