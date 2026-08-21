2026/27 U-21 Jリーグの試合日程・出場チーム・対戦カード・組み合わせ

2026/27 U-21 Jリーグが、2026年8月22日(土)～2027年4月17日(土)or18日(日)に行われる。

本記事では、2026/27 U-21 Jリーグの試合日程や出場チーム、東西リーグラウンドの組み合わせを紹介する。

U-21 Jリーグとは？

U-21 Jリーグは、19～21歳のポストユースおよび周辺年代の育成・強化を目的として2026-27シーズンから新設されたリーグだ。大会は「東西リーグラウンド」「交流戦ラウンド」「プレーオフラウンド」の3ラウンドで構成されており、「東西リーグラウンド」ではEAST6クラブ、WEST5クラブが東西グループに分けられ、同グループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たり戦が実施される。

「交流戦ラウンド」では、異なるグループのチーム同士で1回戦総当たり戦を実施。その後、「プレーオフラウンド」では各グループ1位・2位による4チームのトーナメント戦、各グループ3位～5位による同順位同士のホーム＆アウェイ方式の順位決定戦が行われる。

東西リーグラウンド：東西リーグ(EAST・WEST)同グループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たり

交流戦ラウンド：異なるグループのチーム同士で1回戦総当たり

プレーオフラウンド：東西リーグラウンドと交流戦ラウンドの成績によって異なる方式のトーナメントへ

・各グループ1位・2位の計4チームによるトーナメント戦

・各グループ3位～5位は同順位のチーム同士によるホーム＆アウェイ方式の順位決定戦

・EAST6位はプレーオフラウンドには出場しない

U-21 Jリーグの出場チーム・組み合わせ

U-21 Jリーグでは、6チームがEAST、5チームがWESTのグループに参加。計11チームが出場する。出場チーム一覧および東西の組み合わせは以下の通り。

EAST WEST 浦和レッズ 名古屋グランパス FC東京 ガンバ大阪 東京ヴェルディ ヴィッセル神戸 川崎フロンターレ ファジアーノ岡山 清水エスパルス V・ファーレン長崎 ジュビロ磐田 -

U-21 Jリーグの試合日程・対戦カード

U-21 Jリーグの試合日程および対戦カードは以下の通り。なお、2027年開催分の日程詳細は2026年12月下旬の発表を予定。ウインターブレークとして、2026年12月下旬から2027年2月中旬は原則試合が開催されない。

ラウンド 試合日 グループ キックオフ時刻 対戦カード 東西リーグラウンド

第1節 2026年8月22日(土) EAST 18:00 U-21東京ヴェルディ vs U-21FC東京 東西リーグラウンド

第1節 2026年8月23日(日) EAST 17:00 U-21ジュビロ磐田 vs U-21川崎フロンターレ 東西リーグラウンド

第1節 2026年8月23日(日) EAST 18:30 U-21清水エスパルス vs U-21浦和レッズ 東西リーグラウンド

第1節 2026年8月23日(日) WEST 16:00 U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ガンバ大阪 東西リーグラウンド

第1節 2026年8月23日(日) WEST 17:00 U-21ヴィッセル神戸 vs U-21V・ファーレン長崎 東西リーグラウンド

第2節 2026年9月12日(土) EAST 18:00 U-21浦和レッズ vs U-21東京ヴェルディ 東西リーグラウンド

第2節 2026年9月12日(土) EAST 18:00 U-21FC東京 vs U-21ジュビロ磐田 東西リーグラウンド

第2節 2026年9月13日(日) EAST 17:00 U-21川崎フロンターレ vs U-21清水エスパルス 東西リーグラウンド

第2節 2026年9月13日(日) WEST 18:30 U-21V・ファーレン長崎 vs U-21名古屋グランパス 東西リーグラウンド

第2節 2026年9月13日(日) WEST 19:00 U-21ガンバ大阪 vs U-21ヴィッセル神戸 東西リーグラウンド

第3節 2026年9月20日(日) EAST 14:00 U-21東京ヴェルディ vs U-21清水エスパルス 東西リーグラウンド

第3節 2026年9月20日(日) EAST 17:00 U-21FC東京 vs U-21川崎フロンターレ 東西リーグラウンド

第3節 2026年9月20日(日) EAST 17:00 U-21ジュビロ磐田 vs U-21浦和レッズ 東西リーグラウンド

第3節 2026年9月19日(土) WEST 18:00 U-21名古屋グランパス vs U-21ガンバ大阪 東西リーグラウンド

第3節 2026年9月20日(日) WEST 16:00 U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ファジアーノ岡山 東西リーグラウンド

第4節 2026年10月3日(土) EAST 14:00 U-21清水エスパルス vs U-21ジュビロ磐田 東西リーグラウンド

第4節 2026年10月3日(土) EAST 15:00 U-21川崎フロンターレ vs U-21東京ヴェルディ 東西リーグラウンド

第4節 2026年10月4日(日) EAST 14:00 U-21浦和レッズ vs U-21FC東京 東西リーグラウンド

第4節 2026年10月4日(日) WEST 14:00 U-21ファジアーノ岡山 vs U-21名古屋グランパス 東西リーグラウンド

第4節 2026年10月4日(日) WEST 15:00 U-21ガンバ大阪 vs U-21V・ファーレン長崎 東西リーグラウンド

第5節 2026年10月17日(土) EAST 11:00 U-21川崎フロンターレ vs U-21浦和レッズ 東西リーグラウンド

第5節 2026年10月17日(土) EAST 15:00 U-21ジュビロ磐田 vs U-21東京ヴェルディ 東西リーグラウンド

第5節 2026年10月17日(土) EAST 16:00 U-21FC東京 vs U-21清水エスパルス 東西リーグラウンド

第5節 2026年10月17日(土)

or

2026年10月18日(日)

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2026年10月19日(月) WEST 未定 U-21名古屋グランパス vs U-21ヴィッセル神戸 東西リーグラウンド

第5節 2026年10月17日(土)

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2026年10月18日(日)

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2026年10月19日(月) WEST 未定 U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ファジアーノ岡山 交流戦ラウンド

第1節 2026年11月1日(日) - 14:00 U-21ファジアーノ岡山 vs U-21清水エスパルス 交流戦ラウンド

第1節 2026年11月1日(日) - 19:30 U-21V・ファーレン長崎 vs U-21川崎フロンターレ 交流戦ラウンド

第1節 2026年10月31日(土)

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2026年11月1日(日)

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2026年11月2日(月) - 未定 U-21FC東京 vs U-21ガンバ大阪 交流戦ラウンド

第1節 2026年10月31日(土)

or

2026年11月1日(日)

or

2026年11月2日(月) - 未定 U-21東京ヴェルディ vs U-21名古屋グランパス 交流戦ラウンド

第1節 2026年10月31日(土)

or

2026年11月1日(日)

or

2026年11月2日(月) - 未定 U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ジュビロ磐田 交流戦ラウンド

第2節 2026年11月21日(土) - 14:00 U-21名古屋グランパス vs U-21浦和レッズ 交流戦ラウンド

第2節 2026年11月22日(日) - 12:00 U-21川崎フロンターレ vs U-21ファジアーノ岡山 交流戦ラウンド

第2節 2026年11月22日(日) - 14:00 U-21ガンバ大阪 vs U-21東京ヴェルディ 交流戦ラウンド

第2節 2026年11月22日(日) - 14:00 U-21ヴィッセル神戸 vs U-21FC東京 交流戦ラウンド

第2節 2026年11月22日(日) - 15:00 U-21ジュビロ磐田 vs U-21V・ファーレン長崎 交流戦ラウンド

第3節 2026年11月29日(日) - 14:00 U-21浦和レッズ vs U-21ガンバ大阪 交流戦ラウンド

第3節 2026年11月29日(日) - 14:00 U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ジュビロ磐田 交流戦ラウンド

第3節 2026年11月29日(日) - 15:00 U-21清水エスパルス vs U-21名古屋グランパス 交流戦ラウンド

第3節 2026年11月29日(日) - 未定 U-21FC東京 vs U-21V・ファーレン長崎 交流戦ラウンド

第3節 2026年11月28日(土)

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2026年11月29日(日)

or

2026年11月30日(月) - 未定 U-21東京ヴェルディ vs U-21ヴィッセル神戸 交流戦ラウンド

第4節 2026年11月16日(月) - 15:00 U-21ガンバ大阪 vs U-21清水エスパルス 交流戦ラウンド

第4節 2026年12月6日(日) - 13:00 U-21V・ファーレン長崎 vs U-21東京ヴェルディ 交流戦ラウンド

第4節 2026年12月6日(日) - 14:00 U-21ヴィッセル神戸 vs U-21浦和レッズ 交流戦ラウンド

第4節 2026年12月6日(日) - 14:00 U-21ファジアーノ岡山 vs U-21FC東京 交流戦ラウンド

第4節 2026年12月5日(土)

or

2026年12月6日(日)

or

2026年12月7日(月) - 未定 U-21名古屋グランパス vs U-21川崎フロンターレ 交流戦ラウンド

第5節 2026年12月12日(土) - 13:00 U-21東京ヴェルディ vs U-21ファジアーノ岡山 交流戦ラウンド

第5節 2026年12月13日(日) - 14:00 U-21清水エスパルス vs U-21ヴィッセル神戸 交流戦ラウンド

第5節 2026年12月13日(日) - 14:00 U-21ガンバ大阪 vs U-21川崎フロンターレ 交流戦ラウンド

第5節 2026年12月13日(日) - 未定 U-21浦和レッズ vs U-21V・ファーレン長崎 交流戦ラウンド

第5節 2026年12月14日(月) - 14:00 U-21名古屋グランパス vs U-21ジュビロ磐田 交流戦ラウンド

第6節 2026年12月19日(土) - 12:00 U-21浦和レッズ vs U-21ファジアーノ岡山 交流戦ラウンド

第6節 2026年12月19日(土) - 14:00 U-21ジュビロ磐田 vs U-21ガンバ大阪 交流戦ラウンド

第6節 2026年12月19日(土) - 15:00 U-21FC東京 vs U-21名古屋グランパス 交流戦ラウンド

第6節 2026年12月20日(日) - 12:00 U-21川崎フロンターレ vs U-21ヴィッセル神戸 交流戦ラウンド

第6節 2026年12月20日(日) - 14:00 U-21V・ファーレン長崎 vs U-21清水エスパルス 東西リーグラウンド

第6節 2027年2月13日(土)

or

2027年2月14日(日)

or

2027年2月15日(月) EAST 未定 U-21東京ヴェルディ vs U-21浦和レッズ 東西リーグラウンド

第6節 2027年2月13日(土)

or

2027年2月14日(日)

or

2027年2月15日(月) EAST 未定 U-21清水エスパルス vs U-21川崎フロンターレ 東西リーグラウンド

第6節 2027年2月13日(土)

or

2027年2月14日(日)

or

2027年2月15日(月) EAST 未定 U-21ジュビロ磐田 vs U-21FC東京 東西リーグラウンド

第6節 2027年2月13日(土)

or

2027年2月14日(日)

or

2027年2月15日(月) WEST 未定 U-21名古屋グランパス vs U-21V・ファーレン長崎 東西リーグラウンド

第6節 2027年2月13日(土)

or

2027年2月14日(日)

or

2027年2月15日(月) WEST 未定 U-21ヴィッセル神戸 vs U-21ガンバ大阪 東西リーグラウンド

第7節 2027年2月20日(土)

or

2027年2月21日(日)

or

2027年2月22日(月) EAST 未定 U-21浦和レッズ vs U-21ジュビロ磐田 東西リーグラウンド

第7節 2027年2月20日(土)

or

2027年2月21日(日)

or

2027年2月22日(月) EAST 未定 U-21川崎フロンターレ vs U-21FC東京 東西リーグラウンド

第7節 2027年2月20日(土)

or

2027年2月21日(日)

or

2027年2月22日(月) EAST 未定 U-21清水エスパルス vs U-21東京ヴェルディ 東西リーグラウンド

第7節 2027年2月20日(土)

or

2027年2月21日(日)

or

2027年2月22日(月) WEST 未定 U-21ガンバ大阪 vs U-21名古屋グランパス 東西リーグラウンド

第7節 2027年2月20日(土)

or

2027年2月21日(日)

or

2027年2月22日(月) WEST 未定 U-21ファジアーノ岡山 vs U-21ヴィッセル神戸 東西リーグラウンド

第8節 2027年2月27日(土)

or

2027年2月28日(日)

or

2027年3月1日(月) EAST 未定 U-21FC東京 vs U-21浦和レッズ 東西リーグラウンド

第8節 2027年2月27日(土)

or

2027年2月28日(日)

or

2027年3月1日(月) EAST 未定 U-21東京ヴェルディ vs U-21川崎フロンターレ 東西リーグラウンド

第8節 2027年2月27日(土)

or

2027年2月28日(日)

or

2027年3月1日(月) EAST 未定 U-21ジュビロ磐田 vs U-21清水エスパルス 東西リーグラウンド

第8節 2027年2月27日(土)

or

2027年2月28日(日)

or

2027年3月1日(月) WEST 未定 U-21名古屋グランパス vs U-21ファジアーノ岡山 東西リーグラウンド

第8節 2027年2月27日(土)

or

2027年2月28日(日)

or

2027年3月1日(月) WEST 未定 U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ガンバ大阪 東西リーグラウンド

第9節 2027年3月6日(土)

or

2027年3月7日(日)

or

2027年3月8日(月) EAST 未定 U-21浦和レッズ vs U-21川崎フロンターレ 東西リーグラウンド

第9節 2027年3月6日(土)

or

2027年3月7日(日)

or

2027年3月8日(月) EAST 未定 U-21東京ヴェルディ vs U-21ジュビロ磐田 東西リーグラウンド

第9節 2027年3月6日(土)

or

2027年3月7日(日)

or

2027年3月8日(月) EAST 未定 U-21清水エスパルス vs U-21FC東京 東西リーグラウンド

第9節 2027年3月6日(土)

or

2027年3月7日(日)

or

2027年3月8日(月) WEST 未定 U-21ヴィッセル神戸 vs U-21名古屋グランパス 東西リーグラウンド

第9節 2027年3月6日(土)

or

2027年3月7日(日)

or

2027年3月8日(月) WEST 未定 U-21ファジアーノ岡山 vs U-21V・ファーレン長崎 東西リーグラウンド

第10節 2027年3月13日(土)

or

2027年3月14日(日)

or

2027年3月15日(月) EAST 未定 U-21浦和レッズ vs U-21清水エスパルス 東西リーグラウンド

第10節 2027年3月13日(土)

or

2027年3月14日(日)

or

2027年3月15日(月) EAST 未定 U-21FC東京 vs U-21東京ヴェルディ 東西リーグラウンド

第10節 2027年3月13日(土)

or

2027年3月14日(日)

or

2027年3月15日(月) EAST 未定 U-21川崎フロンターレ vs U-21ジュビロ磐田 東西リーグラウンド

第10節 2027年3月13日(土)

or

2027年3月14日(日)

or

2027年3月15日(月) WEST 未定 U-21ガンバ大阪 vs U-21ファジアーノ岡山 東西リーグラウンド

第10節 2027年3月13日(土)

or

2027年3月14日(日)

or

2027年3月15日(月) WEST 未定 U-21V・ファーレン長崎 vs U-21ヴィッセル神戸 プレーオフラウンド

2027年4月3日(土)

or

2027年4月4日(日) 準決勝 未定 EAST 1位 vs WEST 2位 プレーオフラウンド

2027年4月3日(土)

or

2027年4月4日(日) 5位決定戦 第1戦 未定 EAST 3位 vs WEST 3位 プレーオフラウンド 2027年4月3日(土)

or

2027年4月4日(日) 6位決定戦 第1戦 未定 EAST 4位 vs WEST 4位 プレーオフラウンド 2027年4月3日(土)

or

2027年4月4日(日) 7位決定戦 第1戦 未定 EAST 5位 vs WEST 5位 プレーオフラウンド 2027年4月10日(土)

or

2027年4月11日(日) 準決勝 未定 WEST 1位 vs EAST 2位 プレーオフラウンド 2027年4月10日(土)

or

2027年4月11日(日) 5位決定戦 第2戦 未定 WEST 3位 vs EAST 3位 プレーオフラウンド 2027年4月10日(土)

or

2027年4月11日(日) 6位決定戦 第2戦 未定 WEST 4位 vs EAST 4位 プレーオフラウンド 2027年4月10日(土)

or

2027年4月11日(日) 7位決定戦 第2戦 未定 WEST 5位 vs EAST 5位 プレーオフラウンド 2027年4月17日(土)

or

2027年4月18日(日) 決勝 未定 準決勝第1試合の勝者 vs 準決勝第2試合の勝者 プレーオフラウンド 2027年4月17日(土)

or

2027年4月18日(日) 3位決定戦 未定 準決勝第1試合の敗者 vs 準決勝第2試合の敗者

U-21 Jリーグのおすすめ視聴方法

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