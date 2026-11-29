ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチ』が、11月29日(日)に開催される。

本記事では、増田陸vs堤聖也はいつ？何時から？試合日程などを紹介する。

増田陸vs堤聖也はいつ？

増田陸vs堤聖也は11月29日(日)に行われる「U-NEXT BOXING.7」のメインイベントとなる。

イベントでは全5試合が組まれており、うち3試合は世界タイトルマッチ。世界戦は第3試合からスタートする。そして、WBA世界バンタム級タイトルマッチ「増田陸vs堤聖也」が行われる。

項目 内容 大会名 U-NEXT BOXING.7 開催日 11月29日(日) 開演 17:00 会場 両国国技館(東京都墨田区) 試合数 5試合

増田陸・堤聖也とは？

増田は2021年にプロテスト合格、2022年7月にデビュー。日本バンタム級王座を経て、2026年3月にノニト・ドネアを8回TKOで破り、同年7月20日のWBA世界バンタム級王座決定戦で比嘉大吾に2-1の判定勝ちして立教大OB初の世界王座を獲得した。そして、11月29日に初防衛戦を迎えることとなる。

堤は中2でボクシングを始め、熊本・九州学院高から平成国際大を経て、2018年3月にワタナベジムからプロデビュー。19年9月に角海老宝石ジムへ移籍。24年10月の世界初挑戦で井上拓真（大橋）に判定勝ちしWBA世界バンタム級王座を奪取した。左右のスタンスを自在に変えられるスイッチヒッターとして知られている。

増田陸vs堤聖也｜放送・配信予定

増田陸vs堤聖也が行われるU-NEXT BOXING.7 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

第1試合からメインイベントの増田陸vs堤聖也まで、全5試合をライブ配信。大会後には見逃し配信も予定されている。

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 全試合ライブ配信(17:00開演)

見逃し配信(12月28日23:59まで) ネット

U-NEXT｜視聴方法

「U-NEXT BOXING.7」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。