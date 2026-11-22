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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに完敗を喫した。

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マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督が大敗に失望した。『スカイスポーツ』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは22日、プレミアリーグ第11節でリヴァプールと対戦。開始10分で退場者を出すと、ドミニク・ソボスライのFKで先制点を許す。その後もフロリアン・ヴィルツやリオ・エングモアらにゴールを奪われ、0-4と完敗を喫した。

初陣となったポチェッティーノは「本当に辛いし、本当にがっかりだ」と語り、「プレミアリーグでこんな状況からやり直すなんて、考えられない。試合は6分後には完全に変わってしまった」と話した。

「今は話し合って全てを説明ることもできるけれど、もう取り返しのつかないことになってしまった。本当に辛い。選手たちは…この状況の痛みを痛感している。だから、落ち着くように言ったんだ」

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「これは全く不公平な状況であり、私たちはその現実を受け入れなければならない。集中力を高め、ピッチ上でより良い判断を下し、もっと良いプレーをしなければならない。自分たち自身を批判的に見つめる必要があるが、同時に、試合中には満足できない場面もいくつかあった」

退場判定については「いずれにせよ、ヨロのファウルは故意ではなかったことは分かっている」とポチェッティーノは話す。

「あれは普通のことだった。サッカーをしたことがある人なら誰でも分かることだ。しかし、その2分前、ジャケとエンベウモのプレーを比較してみると、あれはPKだったでしょう？もし6分後に得点していたら、話は違っていたでしょう。しかし、これは我々が責任を取るべきことであり、私は責任を取って前進し続けるためにここにいる」