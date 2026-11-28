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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドが降格圏に低迷している。

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マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督はチームの守備陣について現状を語った。

マンチェスター・ユナイテッドは28日、ブレントフォードに0-4と大敗。ポチェッティーノ就任から1分け2敗、10失点と苦しんでおり、指揮官は「改善していくしかない」と述べた。

「リヴァプール相手に失点し、その8分後には10人での戦いを強いられる。それは、考え得る限り最悪の状況だと言えるだろう。では、どうすればいいのか。努力するしかない。改善に向けて努力し、選手たちの最適な組み合わせを見つけるために試行錯誤を続ける。テストを重ね、結果を検証し、前進し続ける。それ以外に方法はない」

「トレーニングを止めることはできない。映像分析も、試合の振り返りも止めるわけにはいかない。常にチームが向上していけるよう、あらゆる手段を講じていく。もちろん、今は苦しい時期である。『予想以上に厳しい状況か』と問われれば、間違いなくそうだ。このような結果になるとは、まったく予想していなかった。しかし、それが現実であり、私たちはその現実を受け入れなければならない。そのために、ここにいるのだ」

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現在のマンチェスター・ユナイテッドには、数々の不名誉なスタッツがつきまとっている。その多くが、チームが19位と降格圏に瀕するほど深刻な状況にあることを示している。