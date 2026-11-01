不振のマン・Uに「難しい状況。行き詰まっているように感じる」。OBが古巣を心配

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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドが不振に陥っている。

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ギャリー・ネヴィル氏がマンチェスター・ユナイテッドの厳しい状況に目を向けた。

マンチェスター・ユナイテッドは10月31日、チェルシーに0-2と破れ、9試合未勝利に。クラブ史上42年ぶりの未勝利記録を更新した。ネヴィル氏は「非常に難しい状況だ。クラブは行き詰まっているように感じる。結果の面でも行き詰まっており、現在9試合勝利がない。これは明らかにどんな状況でも非常に悪い状態だ」と述べた。

「前半（チェルシー戦）について、良い点もあったと言う人もいるだろうし、実際そうだった。しかし、物事がうまくいかない時は、粘り強く戦わなければならない。規律を保ち、相手が好調な時でも勝ち点を積み重ねていかなければならない。今のマンチェスター・ユナイテッドにはそれができていない。彼らは1点ビハインドになるとすぐに崩れてしまう」

「マンチェスター・ユナイテッドが残留争いに巻き込まれるような段階にはまだ達していないと思う。最終的に降格するとは思わないが、心配なのは確かだ。成績もパフォーマンスも著しく低下している。そして、彼らにはこれから難しい試合が控えている」

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さらに、ネヴィル氏は「マンチェスター・ユナイテッドは今後数週間で多くの重要な試合を控えているが、本当に心配だ」と古巣を心配した。