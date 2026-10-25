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マン・U指揮官キャリックは解任見通しか…後任有力は2名

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は解任見通しか。

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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督の去就は不透明となっている。『スカイスポーツ』などが伝えた。

マンチェスター・ユナイテッドは25日にボーンマスに0-3と完敗を喫した。プレミアリーグ8試合でわずか1勝しか挙げておらず、首位とは14ポイント差の16位に低迷している。

報道によると、ユナイテッドの首脳陣は、プレミアリーグ史上最悪のシーズンスタートとなったボーンマス戦での敗北以前から、すでに監督のポストについて代替案を検討していたという。ユナイテッドの首脳陣は今後、そのプロセスを加速させるとみられ、クラブ関係者の間では、キャリックが解任されるだろうとの見方が広がっている。

後任として有力視されているのがユリアン・ナーゲルスマンとエディ・ハウの2人。ともにフリーで、前者はニューカッスルを7月まで率いていた。後者も、RBライプツィヒで共に働いた経験があり、ユナイテッドのスカウト責任者であるクリストファー・ヴィヴェルとは親しい間柄だ。ワールドカップまでドイツ代表を率いていたが、ラウンド32で敗れ辞任となっていた。

News writer

📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.

Areas of Expertise: Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing