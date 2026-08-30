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【8月31日】マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第2節

マンチェスター・ユナイテッド 対 イプスウィッチ・タウン
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イプスウィッチ・タウン

2026-27プレミアリーグ第2節、マンチェスター・ユナイテッド対イプスウィッチのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節が日本時間8月31日(月)に開催。マンチェスター・ユナイテッドと前田大然が所属するイプスウィッチが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッド対イプスウィッチの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチは、日本時間2026年8月31日(月)にマンチェスター・ユナイテッドのホーム、オールド・トラフォードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第2節
  • 日時：2026年8月31日(月)0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチ
  • 会場：オールド・トラフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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マンチェスター・ユナイテッド対イプスウィッチのテレビ放送・ネット配信予定



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マンチェスター・ユナイテッド対イプスウィッチのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・ユナイテッド対イプスウィッチの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ・タウン 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
フォーメーション
イプスウィッチ・タウン crest
イプスウィッチ・タウン
IPS
4-2-3-1
1センヌ・ラメンス23ルーク・ショー26エイデン・ヘヴン3ヌサイル・マズラウィ5ハリー・マグワイア13パトリック・ドルグ18ユーリ・ティーレマンス19ブライアン・エンベウモ17アンドレイ・サントス8ブルーノ・フェルナンデス10マテウス・クーニャ37キエル・スヘルペン24ジェイコブ・グリーブス6イッサ・ディオプ3レイフ・デイビス26ダラ・オシェイ23サシャ・ルキッチ38前田大然10フリオ・エンシソ7アブドゥル・イサハク32マルセリーノ・ヌネス19エメルソン
イプスウィッチ・タウン crest
イプスウィッチ・タウン
IPS
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

イプスウィッチ・タウン

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • G. O'Neil

成績

MUN

MUN - 直近成績

ATM
2-1
PSG
1-1
LEE
1-1
MIL
2-4
HUL
2-0
得点（失点）
6/9
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
IPS

IPS - 直近成績

LEH
1-0
RAY
3-0
FCU
2-4
SUN
2-1
LEI
3-1
得点（失点）
13/4
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・ユナイテッドドローイプスウィッチ・タウン
4
1
0
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
3
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
2
終了
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
EFL カップ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
3
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
終了
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
4
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
終了
12得点3
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
220062+46
2
ハル・シティハル・シティHUL
220030+36
3
ニューカッスルニューカッスルNEW
211042+24
4
エヴァートンエヴァートンEVE
211031+24
5
ブライトンブライトンBHA
110040+43
6
アーセナルアーセナルARS
110030+33
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
110030+33
8
チェルシーチェルシーCHE
110032+13
9
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
110021+13
10
リーズリーズLEE
110010+13
11
リヴァプールリヴァプールLIV
20204402
12
ボーンマスボーンマスBOU
201123-11
13
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
201123-11
14
フラムフラムFUL
100123-10
15
サンダーランドサンダーランドSUN
100112-10
16
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
100102-20
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
100104-40
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
200204-40
19
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
200216-50
20
トッテナムトッテナムTOT
200205-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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