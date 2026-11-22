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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、サー・アレックス・ファーガソン氏退任以降の13年間で13人目の指揮官（暫定含む）を招聘した。

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マンチェスター・ユナイテッドは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の招聘に多額のコストを支払っていたようだ。

夏に正式な指揮官に就任したマイケル・キャリック監督体制で苦戦が続き、プレミアリーグ10試合でわずか1勝（5分け4敗）に留まっていたマンチェスター・U。そして、11月のインターナショナルウィーク中に指揮官交代を決断。新たにマウリシオ・ポチェッティーノ監督を招聘している。

2013年のサー・アレックス・ファーガソン氏の退任以降、13年間で13人目の指揮官（暫定含む）を招聘することになったマンチェスター・Uだが、以前から『The Athletic』などはアメリカサッカー連盟に契約解除金を支払うことが必要になると報じていた。その金額は740万ポンド（約15億円）とされていたが、実際にはその以上の金額を支払っていたようだ。

『The Athletic』によると、マンチェスター・Uが証券取引所に提出した追加資料により、ポチェッティーノ監督招聘のために支払った金額が総額784万ポンド（約16億円）だった模様。これはポチェッティーノ監督の契約解除金の他、指揮官のスタッフ陣も同時に加わったことでより費用がかさんだとのこと。さらに直近数カ月の間には、代理人報酬やユースチーム関連の契約費用など、総額570万ポンド（約12億円）を支払っているという。

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また同メディアは、マンチェスター・Uが直近1カ月の間に3度に渡って借入を行っており、上限4億ポンドに設定されている当座貸越枠のうち、2億4000万ポンド（約498億円）を利用している状態になったことを指摘。さらに、9月末時点での純移籍負債（他クラブへの移籍金支払い義務4億1700万ポンド－他クラブから受け取る移籍金）が3億4100万ポンド（約707億円）であることも報じている。

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さらに『BBC』は、マンチェスター・Uは2013年にサー・アレックス・ファーガソン元監督が退任して以降、監督の招聘及び解任に費やした金額が総額9500万ポンドに達したと報道。これにマイケル・キャリック前監督の解任にかかる費用を加えた場合、総額1億ポンド（約207億円）を超えることは「ほぼ確実である」と伝えている。