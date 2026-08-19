年俸37億円オファー拒否で残留希望…ブルーノ、マン・Uと新契約交渉中？120億円の契約解除条項は失効済みとも

マンチェスター・ユナイテッドは、ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスとの契約延長に向けて交渉を行っているようだ。





2020年1月にマンチェスター・Uへ加入すると、これまで公式戦327試合で107ゴール108アシストを記録、FAカップやリーグカップ制覇に貢献してきたブルーノ・フェルナンデス。現在はキャプテンも務め、5シーズン連続でクラブの年間MVPに輝くなど、チームに不可欠な存在として活躍し続けている。





そんな31歳MFだが、今夏に高額なオファーが届いていた模様。『The Athletic』によると、ガラタサライが年俸2000万ユーロ（約37億円）を提示していたという。しかし、選手はマンチェスター・U残留を望み、オファーを拒否。そして現在、契約延長交渉が進んでいるようだ。現行契約は2027年6月までであり、1年間の延長オプションも付帯しているが、両者とも新契約の締結を望んでいると見られている。





また同メディアは、ブルーノ・フェルナンデスの契約には以前、海外クラブのみを対象に行使できる6500万ユーロ（約120億円）の契約解除条項が設定されていたと指摘。しかしその期限はすでに失効しており、それ以降はマンチェスター・U側も売却を検討していないとのこと。昨年にはサウジアラビア勢からの関心も伝えられていたが、現在は他クラブからの接触が一切ないと主張しているようだ。