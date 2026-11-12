マン・U、ポチェッティーノ監督と2年半契約へ！契約解除金16億円支払いか…初陣はリヴァプール戦

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、マイケル・キャリック監督を解任していた。

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マンチェスター・ユナイテッドは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督と2年半契約を結ぶようだ。

今季はマイケル・キャリック監督を正式な指揮官として就任させ、戦っていたマンチェスター・U。しかし開幕から非常に厳しい戦いが続いており、プレミアリーグでは未だ1勝、勝ち点8で降格圏の18位に低迷していた。そして12日、キャリック監督の解任を決定。インターナショナルウィーク中に指揮官交代に動いている。

これまで複数の後任候補が伝えられてきたが、先日から現在アメリカ代表を率いるポチェッティーノ監督が最有力候補になっていると複数メディアで報じられていた。そしてキャリック監督の解任決定後、正式に契約を結ぶ運びとなったようだ。

『The Athletic』によると、マンチェスター・U側はポチェッティーノ監督の契約解除金740万ポンド（約16億円）をアメリカサッカー連盟に支払う方針を固めた模様。契約はまだ完了には至っていないものの、予定通りに進めば、アルゼンチン人指揮官と2029年までの契約を結ぶことになるという。

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さらに同メディアは、早ければ13日にも公式発表があると予想。ポチェッティーノ監督は今回のインターナショナルウィークでアメリカ代表を2試合指揮した後、マンチェスターへと向かう予定であるとのこと。初陣は、22日にアンフィールドで行われる宿敵リヴァプールとの大一番となる。