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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、チャンピオンズリーグで問題行為を行った4名を入場禁止処分に科したようだ。

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マンチェスター・ユナイテッドは、オーナーへの抗議活動を行った4名のサポーターに入場禁止処分を科したようだ。

今季は夏に正式な指揮官に就任したマイケル・キャリック監督体制で苦戦が続き、プレミアリーグ10試合でわずか1勝（5分け4敗）に留まっていたマンチェスター・U。そして、11月のインターナショナルウィーク中に指揮官交代を決断。新たにマウリシオ・ポチェッティーノ監督を招聘している。

近年は厳しい戦いが続いているマンチェスター・Uだが、特にオーナーであるグレイザー家への反発は高まっており、サポーターは毎試合のように退陣を求めるバナーを掲載する他、本拠地オールド・トラッフォード近辺での抗議活動が相次いでいる。特に3日に行われたチャンピオンズリーグ・ローマ戦(3-2)では、開始前には数百個の緑と金（抗議活動のシンボルカラー）の風船を飛ばし、さらに0-2とビハインドを負っていた20分には複数のサポーターがテニスボールを投げ込み、試合が一時中断される事態にも発展している。

そうした中で、クラブ側は抗議活動を行った4名に対して入場禁止処分を科した模様。『The Athletic』によると、ローマ戦において抗議活動の一環としてピッチ上にテニスボールを投げ込んだ4名のサポーターに処分を科したとのこと。最低でも1名は3年間の入場禁止となったようだ。

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マンチェスター・Uはピッチへの投擲行為を以前から禁止しており、クラブのガイドラインで「レベル4」の違反と設定。3年間の入場禁止処分と規定されているという。またローマ戦の投げ込み行為では、3名がグレーター・マンチェスター警察に逮捕されたと伝えられている。