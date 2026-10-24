マン・U新監督候補2人が報道に反応…ブライトン監督は否定も、コンテは興味あり？

マンチェスター・ユナイテッド新監督就任が噂される2人の指揮官が、報道に反応している。





今夏にはマイケル・キャリック監督が正式な指揮官に就任し、シーズンをスタートさせたマンチェスター・U。しかし、プレミアリーグでは開幕7試合でわずか7ポイントの獲得に留まり、13位に低迷。さらにチャンピオンズリーグでは、21日にコモに1-4と敗れて1勝2敗、リーグフェーズ20位に転落した。直近の公式戦7試合で勝利から遠ざかるなど、非常に厳しい戦いが続いている。





選手内からも戦術やチーム強化について批判の声が上がるなど、キャリック監督への重圧は高まっており、すでにクラブ側が後任候補の選定に入ったことも伝えられている。そうした中で、新監督候補とされる2人の指揮官が報道に反応した。





ブライトンの33歳指揮官ファビアン・ヒュルツェラー監督は、23日の会見で噂について「私はここでの仕事に完全に集中している。こうした噂について考えている暇などないんだ。私は常々、ブライトンでの『旅路』の途上にいると話している。夜眠りにつくときも、旅はまだ終わっていないと感じているし、現状に100％満足しているわけでもないんだ」と就任を否定した。





また、アントニオ・コンテ氏は自身のSNSで、現在どのクラブとも「具体的な交渉はない」と明言し、フリーの状況が続く中で現場復帰のタイミングを見極める時間が必要だと綴った。





『The Athletic』によると、コンテ氏はマンチェスター・Uの監督職に関心を示しているものの、選手を統率するために強力なリーダーシップと権限が必要であると考えており、その確約を求めているという。一方でマンチェスター・Uに近い関係者は、仮にコンテ氏を招聘することになれば「驚き」と語った模様。コンテ氏の強硬な姿勢が過去に複数のクラブで幹部陣との衝突を招いてきたことを懸念しているようだ。





なお、マンチェスター・Uの新監督候補としては、エディ・ハウ氏やユリアン・ナーゲルスマン氏の名前も浮上している。