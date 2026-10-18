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Ryo Mika

ルーニー息子、16歳でマン・UのU-21チームデビュー！翌日にはU-18チームでゴールを奪う

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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）U-21チームで、カイ・ルーニーがデビューを果たした。

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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニー氏の息子が16歳でU-21チームデビューを果たした。


2004年～2017年までマンチェスター・Uでプレーし、歴代最多253ゴールを奪った他、5度のプレミアリーグ制覇にチャンピオンズリーグ優勝も達成したルーニー氏。そんなレジェンドの息子であるカイ・ルーニーは、2016年11月に同クラブのユースアカデミーに加入した。2カ月後にはマンチェスター・シティへ移籍、さらにその2年後には父と共にアメリカへと渡ったカイだが、2020年にマンチェスター・Uのアカデミーと再契約している。


復帰後は順調にステップアップしていたカイは、今年1月にはU-18チームの一員として初めて本拠地オールド・トラッフォードでプレー。FAユースカップで“夢の劇場”デビューを飾ると、今月13日にはアトレティコ・マドリー戦にも出場し、UEFAユースリーグデビューを果たしていた。


そして16日、ノッティンガム・フォレスト戦でU-21チームデビュー。78分から途中出場している。さらに17日には、今度はU-18チームに戻ってノッティンガム・フォレスト戦に出場。この試合ではゴールも奪った。


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レジェンドの息子としてその動向に注目が集まっているカイだが、ピッチ上でも確かな成長を続けているようだ。偉大な父のように、トップチームで躍動する日は訪れるのだろうか。

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.