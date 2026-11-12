「もはや怒る気力すらない」マン・U上層部をレジェンドが痛烈批判…キャリックの扱いには「訴訟沙汰になるかも」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、マイケル・キャリック監督を解任していた。

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マンチェスター・ユナイテッドのOBは、古巣によるマイケル・キャリック監督の扱いに納得いっていないようだ。

昨季途中に暫定指揮官としてチームを立て直し、最終的にプレミアリーグ3位フィニッシュに導いたキャリック監督。今夏には正式な指揮官に就任したが、開幕から非常に厳しい戦いが続いており、プレミアリーグでは勝ち点8で降格圏の18位に低迷していた。そして12日、正式に解任が決定している。

『The Athletic』によると、マンチェスター・Uの幹部陣は9日の時点でキャリック監督の解任を決断しており、その時点でマウリシオ・ポチェッティーノ監督の招聘に動いていた模様。しかし、キャリック監督には十分な説明を行わず、同指揮官は10日～12日の練習もチームを指揮していたと伝えられていた。

そして、現役時代にキャリック監督と共に数々のタイトルを勝ち取ったOBは、古巣の扱いに憤りを感じているようだ。ギャリー・ネヴィル氏は、『スカイスポーツ』で以下のように語っている。

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「ボーンマス戦（10月25日）の後、キャリックがピッチを一周して別れを告げるように手を振っていたのを見て、事実上の辞任を見届けたと話したね。彼自身、あの時点でそうなると予感していたと思う。だが、クラブは決断を下せなかった。インターナショナルウィークまで持ちこたえれば結果が上向くと思ったのだろう。だが、この2週間は非常に厳しかった。決断力の欠如、統率力のなさ……要するに、極めて残念なリーダーシップだ」

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「ここ24～48時間の出来事はあまりにも酷い。クラブのレジェンドである監督がトレーニングを指揮しているその裏で、上層部はマウリシオ・ポチェッティーノに接触しようとアメリカサッカー連盟に打診していたのだからね。全くもって、不快極まりない。他のどんなビジネスや業界であっても、到底許容されない水準だ。これでは『実質的な解雇』にあたり、訴訟沙汰になってもおかしくない。チームやスタッフ、そして日々クラブを運営している人々がマンチェスターにいる中で、経営陣がモナコに滞在しているという状況は、あまりに印象が悪く、リーダーシップの欠如を露呈している」

さらにネヴィル氏は、「もはや怒る気力すら湧いてこない。感情が動くこともなく、ただ虚無感に襲われるだけだ。何度も繰り返されてきたことなので、感覚が麻痺してしまっている。誰もがうんざりしているんだ。ファンも、もう耐えられないのだろう」とし、経営陣の判断にひどく落胆していることも明かしている。