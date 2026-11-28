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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、ブルーノ・フェルナンデスの契約を2028年まで延長した模様。

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マンチェスター・ユナイテッドは、MFブルーノ・フェルナンデスの契約延長オプションを行使したようだ。

マンチェスター・Uで公式戦343試合出場115ゴール111アシスト、昨季はプレミアリーグのアシスト記録を更新（21）するなど、目覚ましい活躍を続けてきたブルーノ・フェルナンデス。しかし現行契約は最終年を迎えており、近年は去就も大きな注目を集めている。

そうした中で、マンチェスター・Uは契約延長オプションを行使した模様。『The Athletic』によると、12カ月の契約延長オプションを行使したことにより、契約期間は2028年6月までになったという。

同メディアは、今回の決定がブルーノ・フェルナンデス自身の「新契約条件を巡る交渉を一時的に中断し、まずピッチ上の結果を最優先する」との考えを受けて決まったと指摘。契約期間の延長により、選手自身もより安定した立場を確保できる他、クラブ側も1月以降にフリー移籍の可能性が高まることを防ぐことができると伝えられている。

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しかしその一方で、ブルーノ・フェルナンデスが2027年に退団する可能性は消えていないとのこと。依然としてヨーロッパのクラブやサウジアラビア勢からの関心が寄せられているという。そのため、マンチェスター・U側も後継者候補をリストアップしており、コモのアルゼンチン代表MFニコ・パスがその1人となっているようだ。今後の動向に注目が集まっている。