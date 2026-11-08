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プレミアリーグ
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Yuta Tokuma
協力：

【11月9日】マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜鈴木彩艶出場予定！プレミアリーグ第10節

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 アストン・ヴィラ
マンチェスター・ユナイテッド
アストン・ヴィラ
鈴木彩艶

【鈴木彩艶出場予定】2026-27プレミアリーグ第10節、マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第10節が日本時間11月9日(月)に開催。マンチェスター・ユナイテッドと、鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラは、日本時間2026年11月9日(月)にマンチェスター・ユナイテッドのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第10節
  • 日時：2026年11月9日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラ
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定

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マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

マンチェスター・ユナイテッドvsアストン・ヴィラの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
フォーメーション
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
センヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスレニー・ヨロレニー・ヨロハリー・マグワイアハリー・マグワイアエイデン・ヘヴンエイデン・ヘヴンディオゴ・ダロトディオゴ・ダロトマテウス・クーニャマテウス・クーニャコビー・メイヌーコビー・メイヌーユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスブルーノ・フェルナンデスブルーノ・フェルナンデスアマド・ディアロアマド・ディアロブライアン・エンベウモブライアン・エンベウモ鈴木彩艶鈴木彩艶ヴィクトル・リンデロフヴィクトル・リンデロフイアン・マートセンイアン・マートセンアーロン・ワン＝ビサカアーロン・ワン＝ビサカパウ・トーレスパウ・トーレスジョン・マッギンジョン・マッギンヨハン・マンザンビヨハン・マンザンビブバカル・カマラブバカル・カマラアリソン・エドワードアリソン・エドワードジョアン・ゴメスジョアン・ゴメスニコラス・ジャクソンニコラス・ジャクソン
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
マンチェスター・ユナイテッド

先発メンバー

アストン・ヴィラ

マネージャー

  • マイケル・キャリック
  • ウナイ・エメリ

成績

MUN

MUN - 直近成績

LEE
1-1
COM
4-1
BOU
0-3
CHE
2-0
ROM
3-2
得点（失点）
5/12
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
AVL

AVL - 直近成績

VIK
3-1
MCI
2-1
BOU
3-0
FUL
1-1
BAR
3-0
得点（失点）
6/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・ユナイテッドドローアストン・ヴィラ
3
1
1
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
3
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
2
終了
8得点4
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
10901155+1027
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
107032113+821
3
ブライトンブライトンBHA
9612247+1719
4
チェルシーチェルシーCHE
95131915+416
5
エヴァートンエヴァートンEVE
104421210+216
6
リヴァプールリヴァプールLIV
9432119+215
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
9351169+714
8
リーズリーズLEE
10352108+214
9
ボーンマスボーンマスBOU
93331413+112
10
トッテナムトッテナムTOT
103341011-112
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
103341316-312
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
93331013-312
13
ハル・シティハル・シティHUL
102531111011
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
93241418-411
15
フラムフラムFUL
102441012-210
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
10235913-49
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
103071019-99
18
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
91441015-57
19
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
9216921-127
20
サンダーランドサンダーランドSUN
9126717-105
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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