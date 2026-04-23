マン・C、10年在籍の功労者DFが今季限りで退団へ…300試合近く出場で計16タイトル獲得

イングランド代表DFジョン・ストーンズは、今季限りでマンチェスター・シティを退団するようだ。

2016年夏にエヴァートンからマンチェスター・Cに移籍したストーンズ。これまで公式戦292試合に出場し、チャンピオンズリーグ制覇や6度のプレミアリーグ優勝など、計16個の主要タイトル獲得に貢献してきた。しかし、特に近年は度重なるケガに悩まされており、直近5シーズンで30試合以上に出場したのはわずか1シーズンのみ。今季もプレミアリーグでは7試合の出場に留まっていた。

そんな31歳DFだが、マンチェスター・Cとの現行契約は今季まで。去就に注目が集まっていた中、シーズン終了後の退団が決定したようだ。『The Athletic』によると、ストーンズとマンチェスター・Cは契約を更新しないことで合意に達した模様。来週には正式に今季限りでの退団が発表されるという。

マンチェスター・Cでは先日、ベルナルド・シウバも今季限りでの退団が決定。長年チームを支えてきた功労者2人に別れを告げることになりそうだ。

なおストーンズは、これまでイングランド代表で87キャップを記録。3月のインターナショナルウィークでも招集されており、今夏のワールドカップ出場も期待されている。