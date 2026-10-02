「ハーランドが来季もマン・Cでプレーしていると賭けられる人はいると思うか？」所属選手の将来を英記者が分析

マンチェスター・シティ所属選手の今後について、イギリス『スカイスポーツ』の記者が分析している。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





マンチェスター・C側は現在もすべての容疑を否認しており、控訴することが決定的とされているが、多くのメディアでは「処分を覆すことは難しい」と予想されている。そうした中で『スカイスポーツ』のチーム記者を務めるカヴェ・ソルヘコル氏は、所属選手の状況について以下のように語った。





「選手たちはシティと契約する前から状況はある程度把握していたはずだ。（今夏契約した）エリオット・アンダーソンやエンソ・フェルナンデス、エンツォ・マレスカ監督もそうだろう。彼らは当然、何が起きているのか、そして今後何が起こり得るのかについて、代理人と話し合っていたはずだ。しかし、彼らはそうした懸念を一旦脇に置き、クラブとの契約に踏み切っている」





「とはいえ、今後は非常に気まずい話し合いを選手同士や代理人との間で行うことになるだろう。彼らの生活やキャリアそのものが危機に瀕しているからだ。もしシティが降格やプレミアリーグからの追放処分を受ければ、選手たちは留まらないだろう。クラブ側も残ってほしいとは望まないはずだ」





「処分内容が明らかになった際、それがシティや選手たちにとって何を意味するのか、想像を絶するほどビッグニュースになるだろう」





そのうえで「実際、来シーズンもアーリング・ハーランドがシティの選手としてプレーしていることに、誰が賭けられるだろうか？」とし、今回の事件によって選手たちの将来は不透明になったと指摘した。