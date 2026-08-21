大刷新のマン・C、ブラジル期待22歳FW獲得へ交渉中か…サヴィーニョ＆マルムシュは放出へ

マンチェスター・シティは、パルメイラスFWアランの獲得に動いているようだ。





昨季限りでジョゼップ・グアルディオラ前監督が退任、さらにロドリやベルナルド・シウバなど長年チームを支えた主力選手が退団するなど、変革の時を迎えているマンチェスター・C。新たに就任したエンツォ・マレスカ監督の下、エリオット・アンダーソンを獲得するなどスカッドの刷新を続けているが、新たにブラジル期待のウインガーの獲得を目指しているという。





『The Athletic』によると、マンチェスター・Cはアランの獲得に向けてパルメイラスと交渉中。同クラブの育成組織から20歳でデビューを飾ると、これまで公式戦95試合で9ゴール11アシストを残す22歳FWに関して交渉を進めているようだ。しかし、パルメイラス側は今夏の放出を認めない姿勢を崩しておらず、また契約解除金は1億ユーロ（約186億円）と高額に設定されていることが伝えられている。





またマンチェスター・Cは、アラン以外にも複数のターゲットをリストアップしている模様。その背景には、サヴィーニョとオマル・マルムシュの放出が迫っていることがあるようだ。移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、サヴィーニョに関してはトッテナムと7500万ポンド（約163億円）以上の移籍金で口頭合意に達したという。まもなくメディカルチェックに向かうとのこと。一方で、マルムシュに関してもトッテナムと交渉が進んでおり、個人条件面では合意済み。交渉は最終段階に張っていることが伝えられている。





今夏にスカッドが大きく入れ替わっているマンチェスター・C。前線の陣容も大きく変化する可能性が高まっている。