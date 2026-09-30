「ルールを守ったクラブもあれば守らなかったクラブもあった。どう処分するつもりだ？」マン・C財務規則違反に元トッテナム指揮官は…

元トッテナム指揮官で、現アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノ氏がマンチェスター・シティの財務規則違反について語った。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





2014年～2019年までトッテナムを指揮し、マンチェスター・Cらと主要タイトルを激しく争ったポチェッティーノ監督は、会見で今回の財務規則違反について言及。「（不正によって）損なわれたすべてをどうやって修復するんだ？ もし114件もの規則違反が事実なら、我々は欺瞞の時代を生きてきたことになるね」とし、以下のように語った。





「監視機能はどこにあったんだ？ そこが私が注目している点だ。サウサンプトン、そしてトッテナムでの日々を振り返ると、（新本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアムの）建設によって18カ月間も選手補強を行う経済的余裕がなかったことを思い出すよ」





「プレミアリーグの歴史の中で、18カ月間も補強しなかったチームは我々だけだったと思う。我々のようなチームが上位のクラブとタイトルを争い、毎年トップ4に入り、チャンピオンズリーグの決勝にまで進出した。それも、18カ月間補強ができない中でだ。すべては（財政規則に）適応する必要があったからだ。リーグは我々には非常に厳しかったが、他のクラブには非常に寛容だったね。すべてが非常に奇妙だ」





またポチェッティーノ監督は、マンチェスター・Cへの制裁についても持論を展開している。





「どんな処分が下されようと、時間を巻き戻すことは不可能だ。すでに多大な損害が生じているからね。結局のところ、ルールを守ったクラブもあれば、守らなかったクラブもあるわけだ。どう処分するつもりなのだろうか？ 経済的な制裁か、それとも勝ち点の剥奪か。判断は非常に難しい問題だ」





「本当に悲しいことだよ。結局のところ、かつて祝福されたものが実は真実ではなかったり、良く見えたものが実際はそうでなかったり、あるいは良く見えなかったものが実は良かったのにそうとは認められなかったり……といった状況に陥ってしまったんだ。我々はスポーツの公平性が存在しないような事態を経験したということだ」