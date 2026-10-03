「欠場者の数はマン・Cの告発件数とほぼ同じ…」スウェーデン代表監督の“いじり”が話題に

スウェーデン代表のグレアム・ポッター監督は、マンチェスター・シティの財務規則違反に関するジョークを披露した。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





2日にはFA（イングランドサッカー協会）も声明を発表した他、マンチェスター・C側が不服申立てを行ったことも明らかになっている今回の事件だが、世界中で大きな注目を集めているようだ。





スウェーデン代表は2日、UEFAネーションズリーグ・リーグBでボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表と対戦。試合は61分にヴィクトル・ギェケレシュがネットを揺らしたが、80分に失点して1-1のドローに終わった。しかし、この試合を前にした会見でのポッター監督の発言が話題を呼んでいる。





スウェーデン代表内では現在、インフルエンザが流行しており、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ戦では5人が欠場に。また、アレクサンダル・イサクとエミル・ホルムは負傷の影響でチームを離れており、計7人が不参加となっていた。





そしてこの離脱者の数について、イングランド出身でブライトンやチェルシー、ウェストハムを指揮した経験を持つポッター監督は、「我々の欠場者の数は、マンチェスター・シティに対する告発の数とほぼ同じだ」と満面の笑みでコメント。隣りに座っていたアーセナル所属のギェケレシュも笑みをこらえきれず、さらに会見場の爆笑を誘っている。