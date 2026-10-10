財務規則違反について「語るべき時は控訴に勝った時」…マン・C指揮官、クラブへの信頼を強調

マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、財務規則違反について言及した。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した29日、独立委員会が9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





マンチェスター・C側が不服申立てを行ったことでさらなる長期化が懸念される今回の事件。発覚後最初の記者会見に臨んだマレスカ監督だが、「私はクラブを信頼している。そこにいる人々を信頼しているからだ。それこそ、私がこのクラブに加わった理由でもある」とし、こう続けた。





「世界中で他にいたいと思えるクラブなどない。ここにいられることを心から幸せに思っているし、誇りに思っている。初日から何度も言ってきたが、これが私の考えなんだ」





また、クラブの首脳陣と会話したことを明かしつつ、「我々は全員が信頼し合っている。おそらく、この件について語るべき適切なタイミングは、この異議申し立てに勝った時だろう」とコメント。2022-23シーズンにはコーチとして歴史的な三冠を達成しているが、その功績が今回の裁定で傷つけられたかと問われ、こう答えている。





「全くそんなことはない。私が以前ここにいたのは、トレブルを達成したシーズンだった。選手やクラブ、そして当時の監督であるペップ（グアルディオラ）の努力を知っている。目標を達成するためにクラブがどれほどの努力を重ねたか、私はよく理解しているんだ。その点について疑う余地などないんだよ」





マンチェスター・Cは11日、敵地アンフィールドでリヴァプールと対戦する。