「正直、それほど関心はない」クロップ、マン・Cの財務規則違反に言及「リスペクトはあまりに大きいが…」

元リヴァプール指揮官で、現ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督がマンチェスター・シティの財務規則違反について語った。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した25日、『The Athletic』はプレミアリーグ側が提起した115件の告発の内、114件が違反認定を受けたと報じた。さらに29日、独立委員会も9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





そして2015年～2024年までリヴァプールを指揮し、マンチェスター・Cと激しい優勝争いを演じ続けたクロップ監督が今回の事件についてコメント。勝ち点1差で2度プレミアリーグ優勝を譲った経験を持つ同指揮官は2024年、仮にマンチェスター・Cのタイトルが剥奪されてリヴァプールが優勝扱いになった場合、冗談めかして「パレードを開く」とも語っていたが、セルビア代表戦前の会見で以下のように語った。





「もちろんニュースは目にしたが、それについて深く考えたわけではない。過去に自分が『もしパレードが行われるなら参加する』と言ったことも覚えている。だが、今はもうそんな気分じゃないよ」





「ペップ・グアルディオラという人物、そして我々が対戦していた時期にシティが見せたフットボール……当時の彼らのプレーやピッチ上で体現する姿、そして最高レベルで我々の強力なライバルであったこと、それらに対する私のリスペクトはあまりに大きい。今は何かを語ることはできないよ」





「仮に何らかの制裁が科されるとしても、私には何の関係もない。だからこそ、事の成り行きを見守っている状況だ」





「一方で、これほど長く続いている法的手続きについて言及するとすれば、控訴などが行われることになるのだろう？そうなれば当然また長い時間がかかるはずだ。だからこそ、何か心の準備をするような段階にはないし、特に思うところもない。『自分の方がイングランド王者になった回数が多い』と言えるようになるために、今それを必要としているわけでもないからね。これまで起きたことや我々が成し遂げたことには完全に満足しる」





「我々はピッチ上で戦ったのであって、それ以外の部分については何も言えない。何がどうなっているのか正確には分からないしね。正直に言うと、それほど関心もないんだ」