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カラバオカップ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoブライトン
マン・CvsブライトンをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma
協力：

【10月29日】マンチェスター・シティvsブライトンのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ4回戦

カラバオカップ
マンチェスター・シティ 対 ブライトン
マンチェスター・シティ
ブライトン

【EFLカップ放送予定】2026−27カラバオカップ4回戦、マンチェスター・シティ対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年10月29日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ4回戦で、マンチェスター・シティと、三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・シティvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マンチェスター・シティvsブライトン｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ4回戦のマンチェスター・シティvsブライトンは、日本時間10月29日(木)にマン・Cのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ4回戦
  • 日時：2026年10月29日(木)4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・シティ vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
  • 会場：エティハド・スタジアム
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マンチェスター・シティvsブライトン｜放送・配信予定

カラバオカップ4回戦のマンチェスター・シティvsブライトンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DAZN

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DMM×DAZNホーダイ

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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マンチェスター・シティvsブライトンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。

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マンチェスター・シティvsブライトン チーム情報

マンチェスター・シティ vs ブライトン 予想スタメン

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ

成績

MCI

MCI - 直近成績

LIV
0-3
PSG
2-4
IPS
3-2
AEK
5-1
AVL
2-1
得点（失点）
14/9
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
BHA

BHA - 直近成績

SUN
0-2
KZA
4-0
CRY
5-0
JAB
0-0
LIV
2-0
得点（失点）
11/2
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
0/5

両チームの対戦成績

対戦成績

マンチェスター・シティドローブライトン
1
2
2
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
ブライトン badge
ブライトン
BHA
1
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
2
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
プレミアリーグ
ブライトン badge
ブライトン
BHA
0
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
4
終了
9得点7
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

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