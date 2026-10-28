日本時間2026年10月29日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ4回戦で、マンチェスター・シティと、三笘薫が所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。
本記事では、マンチェスター・シティvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
マンチェスター・シティvsブライトン｜試合日程・キックオフ時間
カラバオカップ4回戦のマンチェスター・シティvsブライトンは、日本時間10月29日(木)にマン・Cのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。
- 大会：2026-27カラバオカップ4回戦
- 日時：2026年10月29日(木)4:30キックオフ／日本時間
- 対戦：マンチェスター・シティ vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
- 会場：エティハド・スタジアム
マンチェスター・シティvsブライトン｜放送・配信予定
カラバオカップ4回戦のマンチェスター・シティvsブライトンは『DAZN』がライブ配信を行う。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
マンチェスター・シティvsブライトンのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
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マンチェスター・シティvsブライトン チーム情報
マンチェスター・シティ vs ブライトン 予想スタメン
マネージャー
- エンツォ・マレスカ