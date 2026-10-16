マン・C対イプスウィッチはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節で、マンチェスター・シティとイプスウィッチ・タウンが対戦する。前田大然が強敵マンチェスター・シティに挑む格好だ。

本記事では、マンチェスター・シティvsイプスウィッチの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

マンチェスター・シティ vs イプスウィッチはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節マンチェスター・シティvsイプスウィッチは、2026年10月17日(土)にマンチェスター・シティの本拠地エティハド・スタジアムで開催される。

キックオフは現地時間15:00、日本時間では23:00を予定。イプスウィッチの前田大然は前節スタメンに入っており、ビッグマッチでもプレーが期待される。

項目 内容 対戦カード マン・Ｃvsイプスウィッチ 大会 プレミアリーグ第7節 日程 2026年10月17日(土) 日本時間 23:00キックオフ 現地時間 15:00キックオフ 会場 エティハド・スタジアム 日本人所属選手 前田大然(イプスウィッチ)

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マンチェスター・シティvsイプスウィッチの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節、マンチェスター・シティvsイプスウィッチは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年10月17日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス 中継予定 日時 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/10/17(土) 23:00～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。