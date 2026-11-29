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【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・シティが声明を発表した。

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マンチェスター・シティがアーセナル戦の判定に怒りを示した。

29日、マンチェスター・シティとアーセナルによる上位対決は2-2で終了した。終盤には議論を呼ぶ判定が。シティのヨシュコ・グヴァルディオルがコーナーキックからゴールに向かってヘディングシュートを放ったが、ヴィクトル・ギェケレシュがこれをブロックした。腕に当たっているように見えたが、VARはノーハンドと判断し、そのまま試合は終了している。

マンチェスター・シティはその後、「いくつかの決定」に対する「失望」を表明する声明を発表した。

「クラブは月曜日にプロレフに対し、試合における重要な判定、すなわちフィールド上での判定プロセスとVARの適用について、完全な説明を求める正式な書簡を送付する予定です。詳細な回答を期待しており、今後もクラブ、選手、そしてサポーターの利益を代表し、擁護していく所存です」

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また、シティのエンツォ・マレスカ監督は「非常に明白だ。ドク（髪を引っ張られたシーン）、失点、そして最後のPK。私が何か言う必要はないだろう」と不満を述べている。