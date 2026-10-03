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ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
team-logoFC町田ゼルビア
team-logo京都サンガF.C.
ルヴァンカップはAmazon Prime Video「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴
Yuta Tokuma
協力：

【10月3日】FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.のテレビ放送・ネット配信・試合日程｜ルヴァンカップ4回戦

ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
FC町田ゼルビア 対 京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア
京都サンガF.C.

2026年10月3日(土)に開催されるJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ4回戦、FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.の試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

今季もルヴァン杯配信！
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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの4回戦が10月3日(土)に行われ、FC町田ゼルビアと京都サンガF.C.が対戦する。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事ではルヴァンカップ4回戦、町田vs京都の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.のキックオフ時間は何時？

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.のテレビ放送・ネット配信予定

サービス

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.｜おすすめ視聴方法

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FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.を含む2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

  1. Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」ページへアクセス
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  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

チームニュース

直近成績

MAZ

MAZ - 直近成績

NAG
1-3
YFM
1-1
SVR
2-0
KAR
2-4
TOU
2-1
得点（失点）
10/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
KSF

KSF - 直近成績

FCT
2-0
KAR
2-3
DAE
1-0
OKA
1-2
FUJ
1-0
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

直接対戦の結果

対戦成績

FC町田ゼルビアドロー京都サンガF.C.
3
1
1
J1リーグ
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
1
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
終了
カップ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
0
終了
J1リーグ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
2
終了
J1リーグ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
0
終了
J1リーグ
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
0
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
3
終了
7得点3
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5
ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

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