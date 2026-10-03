FODでルヴァンが視聴可能！ FOD 「FODチャンネル」でルヴァンカップ注目試合を配信！ Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能 ルヴァンカップを配信 今すぐ視聴

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの4回戦が10月3日(土)に行われ、FC町田ゼルビアと京都サンガF.C.が対戦する。

本記事ではルヴァンカップ4回戦、町田vs京都の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.のキックオフ時間は何時？

FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.のテレビ放送・ネット配信予定

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.｜おすすめ視聴方法

Amazon

FC町田ゼルビアvs京都サンガF.C.を含む2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。

■Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」の登録方法

Amazonの『サッカーLIVEライト』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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