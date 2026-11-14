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ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
team-logoFC町田ゼルビア
team-logoヴィッセル神戸
ルヴァンカップはAmazon Prime Video「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴
Yuta Tokuma
協力：

【11月15日】FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸のテレビ放送・ネット配信・試合日程｜ルヴァンカップ準々決勝第2戦

ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
FC町田ゼルビア 対 ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア
ヴィッセル神戸

2026年11月15日(日)に開催されるJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ準々決勝第2戦、FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸の試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの準々決勝第2戦が11月15日(日)に行われ、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。

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本記事ではルヴァンカップ準々決勝第2戦、町田vs神戸の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸のキックオフ時間は何時？

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ヤマザキビスケット ルヴァンカップ - 準々決勝
ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸のテレビ放送・ネット配信予定

サービス

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸｜おすすめ視聴方法

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FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸 チームニュース

直近成績

MAZ

MAZ - 直近成績

SGS
0-1
GOS
0-0
SGS
2-1
SHI
0-0
KOB
0-1
得点（失点）
4/1
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
KOB

KOB - 直近成績

DAE
0-1
NAG
3-1
RAT
3-2
URD
2-2
MAZ
0-1
得点（失点）
9/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

直接対戦の結果

対戦成績

FC町田ゼルビアドローヴィッセル神戸
3
1
1
ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
0
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
終了
J1リーグ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
0
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
0
終了
カップ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
3
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
終了
J1リーグ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
2
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
0
終了
J1リーグ
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
0
終了
6得点2
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5
ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

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