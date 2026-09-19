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リーグ・アン
team-logoリヨン
Groupama Stadium
team-logoスタッド・レンヌ
2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月20日】リヨンvsレンヌのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第5節

リヨン 対 スタッド・レンヌ
リーグ・アン
リヨン
スタッド・レンヌ

2026-27リーグアン第5節、リヨン対レンヌのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのリーグアン第5節が日本時間2026年9月20日(日)に開催。中村敬斗が所属するリヨンと、レンヌが対戦する。

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本記事では、リヨンvsレンヌの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リヨンvsレンヌ｜試合日程・キックオフ時間

リヨンvsレンヌは、日本時間9月20日(日)にリヨンのホーム、グルパマ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第5節
  • 日時：2026年9月20日(日) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヨンvsレンヌ
  • 会場：グルパマ・スタジアム
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リヨンvsレンヌ｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第5節のリヨンvsレンヌは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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リヨンvsレンヌのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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リヨンvsレンヌ｜チーム情報

リヨン vs スタッド・レンヌ 予想スタメン

4-2-3-1
リヨン crest
リヨン
OL
フォーメーション
スタッド・レンヌ crest
スタッド・レンヌ
REN
4-3-3
ドミニク・グレイフドミニク・グレイフザカリー・アテカメザカリー・アテカメフェリックス・バハーフェリックス・バハームサ・ニアカテムサ・ニアカテアブネル・ヴィニシウスアブネル・ヴィニシウスエルネスト・ヌアマエルネスト・ヌアマタイラー・モートンタイラー・モートンマッズ・ビストルップマッズ・ビストルップコランタン・トリッソコランタン・トリッソパヴェル・シュルツパヴェル・シュルツロイス・オペンダロイス・オペンダブライス・サンバブライス・サンバアンソニー・ルオーアンソニー・ルオーチャーリー・クレスウェルチャーリー・クレスウェルブライアンレイノルズブライアンレイノルズマハマドゥ・ナギダマハマドゥ・ナギダマディ・カマラマディ・カマラヴァランタン・ロニエヴァランタン・ロニエアドリアン・トマソンアドリアン・トマソンムサ・アル＝ターマリムサ・アル＝ターマリエステバン・ルポールエステバン・ルポールルドヴィク・ブラスルドヴィク・ブラス
スタッド・レンヌ crest
スタッド・レンヌ
REN
4-2-3-1
リヨン

先発メンバー

スタッド・レンヌ

マネージャー

  • パウロ・フォンセカ
  • フランク・ヘイズ

成績

OL

OL - 直近成績

FB
1-2
LEH
1-1
AJA
3-1
PAR
0-0
AND
1-2
得点（失点）
7/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
REN

REN - 直近成績

PSG
2-2
LEM
3-2
SCO
1-2
OM
1-0
SGR
0-0
得点（失点）
8/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヨンドロースタッド・レンヌ
2
0
3
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
4
スタッド・レンヌ badge
スタッド・レンヌ
REN
2
終了
リーグ・アン
スタッド・レンヌ badge
スタッド・レンヌ
REN
3
リヨン badge
リヨン
OL
1
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
4
スタッド・レンヌ badge
スタッド・レンヌ
REN
1
終了
リーグ・アン
スタッド・レンヌ badge
スタッド・レンヌ
REN
3
リヨン badge
リヨン
OL
0
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
2
スタッド・レンヌ badge
スタッド・レンヌ
REN
3
終了
11得点12
2.5 得点以上の試合5/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
モナコモナコASM
541083+513
2
リールリールLIL
431072+510
3
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
431085+310
4
パリFCパリFCPAR
422062+48
5
リヨンリヨンOL
422062+48
6
ストラスブールストラスブールSTR
421198+17
7
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
41216605
8
ブレストブレストB29
41216605
9
ロリアンロリアンFCL
41214405
10
RCランスRCランスRCL
51139904
11
アンジェアンジェSCO
411245-14
12
トロワトロワTRO
411249-54
13
マルセイユマルセイユOM
41036603
14
ル・マンル・マンLEM
403178-13
15
オセールオセールAJA
4103511-63
16
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
402224-22
17
トゥールーズトゥールーズTFC
402247-32
18
ニースニースNCE
402215-42
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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