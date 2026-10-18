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リーグ・アン
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Groupama Stadium
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2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月19日】リヨンvsニースのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第7節

リヨン 対 ニース
リヨン
ニース
リーグ・アン

【中村敬斗所属】2026-27リーグアン第7節、リヨンvsニースのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのリーグアン第7節が日本時間2026年10月19日(月)に開催。中村敬斗が所属するリヨンとニースが対戦する。

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本記事では、リヨンvsニースの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リヨンvsニース｜試合日程・キックオフ時間

リヨンvsニースは、日本時間10月19日(月)にリールのホーム、グルパマ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第7節
  • 日時：2026年10月19日(月) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヨンvsニース
  • 会場：グルパマ・スタジアム
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リヨンvsニース｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第7節のリヨンvsニースは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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リヨンvsニースのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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リヨンvsニース｜チーム情報

リヨン vs ニース 予想スタメン

4-3-1-2
リヨン crest
リヨン
OL
page.match.formation.title
ニース crest
ニース
NCE
3-4-2-1
ドミニク・グレイフドミニク・グレイフアブネル・ヴィニシウスアブネル・ヴィニシウスムサ・ニアカテムサ・ニアカテフェリックス・バハーフェリックス・バハーザカリー・アテカメザカリー・アテカメパヴェル・シュルツパヴェル・シュルツタナー・テスマンタナー・テスマンコランタン・トリッソコランタン・トリッソマッズ・ビストルップマッズ・ビストルップ中村敬斗中村敬斗エルネスト・ヌアマエルネスト・ヌアマイェヴァン・ディウフイェヴァン・ディウフユスフ・ヌダイシミエユスフ・ヌダイシミエモハメド・アブデルモネムモハメド・アブデルモネムteam-logoシャビエル・マンザteam-logoジブリル・クリバリニエル・ヌクンコウニエル・ヌクンコウジョナタン・クラウスジョナタン・クラウスアクセル・ヴィツェルアクセル・ヴィツェルteam-logoゴティエ・ハインモハメド・アムーラモハメド・アムーラエリー・ワイエリー・ワイ
ニース crest
ニース
NCE
4-3-1-2
リヨン

先発メンバー

ニース

マネージャー

  • パウロ・フォンセカ
  • オリヴィエ・パンタローニ

成績

OL

OL - 直近成績

PAR
0-0
AND
1-2
REN
4-0
RCL
2-1
CRY
3-2
得点（失点）
10/5
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
NCE

NCE - 直近成績

PAR
3-0
LEM
1-1
AJA
1-0
LIL
2-1
STR
2-1
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヨンドローニース
4
0
1
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
2
ニース badge
ニース
NCE
0
終了
リーグ・アン
ニース badge
ニース
NCE
3
リヨン badge
リヨン
OL
2
終了
リーグ・アン
ニース badge
ニース
NCE
0
リヨン badge
リヨン
OL
2
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
4
ニース badge
ニース
NCE
1
終了
リーグ・アン
リヨン badge
リヨン
OL
1
ニース badge
ニース
NCE
0
終了
11得点4
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
7421149+514
2
リールリールLIL
7421105+514
3
モナコモナコASM
6420105+514
4
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
64111210+213
5
リヨンリヨンOL
6321114+711
6
パリFCパリFCPAR
632184+411
7
RCランスRCランスRCL
73131411+310
8
ブレストブレストB29
72321310+39
9
トゥールーズトゥールーズTFC
72321211+19
10
ロリアンロリアンFCL
62226608
11
ニースニースNCE
622257-28
12
ストラスブールストラスブールSTR
72141215-37
13
アンジェアンジェSCO
6213710-37
14
マルセイユマルセイユOM
620498+16
15
ル・マンル・マンLEM
71331015-56
16
オセールオセールAJA
6204816-86
17
トロワトロワTRO
7115516-114
18
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
602448-42
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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