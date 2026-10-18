【10月19日】リヨンvsニースのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第7節

2026-27シーズンのリーグアン第7節が日本時間2026年10月19日(月)に開催。中村敬斗が所属するリヨンとニースが対戦する。
本記事では、リヨンvsニースの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
リヨンvsニース｜試合日程・キックオフ時間
リヨンvsニースは、日本時間10月19日(月)にリールのホーム、グルパマ・スタジアムで開催される。
- 大会：2026-27リーグアン第7節
- 日時：2026年10月19日(月) 3:45キックオフ／日本時間
- 対戦：リヨンvsニース
- 会場：グルパマ・スタジアム
リヨンvsニース｜放送・配信予定
2026-27リーグアン第7節のリヨンvsニースは『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
リヨンvsニースのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
リヨンvsニース｜チーム情報
リヨン vs ニース 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
勝
勝
勝
勝
負
|2
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
分
勝
負
勝
勝
|3
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|+5
|14
分
勝
分
勝
勝
|4
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|+2
|13
勝
負
勝
勝
勝
|5
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|+7
|11
負
勝
分
勝
分
|6
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|+4
|11
負
勝
分
勝
勝
|7
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
勝
勝
負
分
負
|8
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
分
勝
負
負
勝
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
勝
分
勝
分
負
|10
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
勝
負
分
勝
負
|11
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|8
勝
勝
負
分
負
|12
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
負
負
負
分
勝
|13
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|7
負
勝
分
負
勝
|14
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|+1
|6
勝
負
負
負
負
|15
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
負
負
勝
分
分
|16
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|6
負
勝
勝
負
負
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
負
負
負
負
負
|18
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
|2
負
負
分
負
分