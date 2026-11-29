2026-27シーズンのリーグアン第12節が日本時間2026年11月30日(月)に開催され、日本代表MF中村敬斗が所属するオリンピック・リヨンと、南野拓実が所属するASモナコが対戦する。
本記事では、リヨンvsモナコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
リヨンvsモナコ｜試合日程・キックオフ時間
オリンピック・リヨンvsモナコは、日本時間11月30日(月)にリヨンのホーム、パルク・オリンピック・リヨンで開催される。
- 大会：2026-27リーグアン第12節
- 日時：2026年11月30日(月)4:45キックオフ／日本時間
- 対戦：オリンピック・リヨン vs モナコ
- 会場：パルク・オリンピック・リヨン
リヨンvsモナコ｜放送・配信予定
2026-27リーグアン第12節のオリンピック・リヨンvsモナコは『DAZN』がライブ配信を行う。
DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)
DAZN (年間プランがおすすめ)
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
リヨンvsモナコのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
リヨンvsモナコ チーム情報
リヨン vs モナコ 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|+15
|29
勝
勝
勝
勝
勝
|2
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|+10
|23
負
勝
勝
勝
負
|3
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|+8
|21
勝
勝
勝
勝
負
|4
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|+5
|21
負
負
勝
勝
分
|5
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|+7
|20
勝
負
勝
負
勝
|6
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|+5
|20
勝
負
勝
勝
勝
|7
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|+7
|18
負
勝
勝
勝
勝
|8
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|+5
|17
勝
分
負
負
勝
|9
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|+2
|17
分
分
負
分
負
|10
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|17
分
負
負
勝
負
|11
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|16
負
分
勝
負
分
|12
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|+1
|14
分
勝
負
分
勝
|13
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|14
勝
勝
分
負
分
|14
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|13
勝
負
負
勝
負
|15
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|11
分
負
負
分
勝
|16
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
負
勝
負
勝
分
|17
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|8
負
負
負
負
分
|18
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17
|2
負
負
負
負
負