あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リーグ・アン
team-logoリヨン
Groupama Stadium
team-logoアンジェ
2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月1日】リヨンvsアンジェのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第9節

リヨン 対 アンジェ
リーグ・アン
リヨン
アンジェ

【中村敬斗所属】2026-27リーグアン第9節、リヨンvsアンジェのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがリーグアン独占配信！
minamino

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンもリーグアン配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら

2026-27シーズンのリーグアン第9節が日本時間2026年11月11日(日)に開催。中村敬斗が所属するリヨンとアンジェが対戦する。

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、リヨンvsアンジェの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リヨンvsアンジェ｜試合日程・キックオフ時間

リヨンvsアンジェは、日本時間11月1日(日)にリヨンのホーム、グルパマ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第9節
  • 日時：2026年10月31日(土)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヨンvsアンジェ
  • 会場：グルパマ・スタジアム
2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

リヨンvsアンジェ｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第9節のリヨンvsアンジェは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

リヨンvsアンジェのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

リールvsRCランス｜チーム情報

リール vs RCランス スタメン

4-3-3
リール crest
リール
LIL
フォーメーション
RCランス crest
RCランス
RCL
3-4-2-1
ベルケ・オゼルベルケ・オゼルロマン・プローロマン・プローアレクサンドロ・リベイロアレクサンドロ・リベイロネイサン・ノイネイサン・ノイteam-logoマキシマ・ゴッフィエンガラエル・ムカウエンガラエル・ムカウナビル・ベンタレブナビル・ベンタレブバンジャマン・アンドレバンジャマン・アンドレソリバ・ディアウンソリバ・ディアウンハコン・アルナル・ハラルドソンハコン・アルナル・ハラルドソンイーサン・エンバペイーサン・エンバペロビン・リセールロビン・リセールサムソン・ベイドゥーサムソン・ベイドゥージャン＝クレール・トディボジャン＝クレール・トディボルーベン・アギラールルーベン・アギラールアマドゥ・ハイダラアマドゥ・ハイダラteam-logoミカエル・キュイザンスサウド・アブドゥルハミドサウド・アブドゥルハミドteam-logoマシュー・ウドルフロリアン・トヴァンフロリアン・トヴァンフロリアン・ソトカフロリアン・ソトカトルガン・アザールトルガン・アザール
RCランス crest
RCランス
RCL
4-3-3
リール

先発メンバー

RCランス

控え選手

マネージャー

  • ダヴィデ・アンチェロッティ
  • ヤニック・カユザック
リール

負傷者および出場停止

RCランス

成績

LIL

LIL - 直近成績

LEH
1-0
ARS
3-0
B29
1-1
GAL
2-4
ASM
1-1
得点（失点）
5/9
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
RCL

RCL - 直近成績

OL
2-1
SCP
0-2
TRO
1-3
CLB
3-0
PAR
2-1
得点（失点）
7/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リールドローRCランス
4
0
1
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
3
RCランス badge
RCランス
RCL
0
終了
リーグ・アン
RCランス badge
RCランス
RCL
3
リール badge
リール
LIL
0
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
1
RCランス badge
RCランス
RCL
0
終了
リーグ・アン
RCランス badge
RCランス
RCL
0
リール badge
リール
LIL
2
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
2
RCランス badge
RCランス
RCL
1
終了
8得点4
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
96212110+1120
2
リールリールLIL
9531126+618
3
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
95132019+116
4
モナコモナコASM
8431117+415
5
リヨンリヨンOL
8422137+614
6
パリFCパリFCPAR
8422139+414
7
ニースニースNCE
94231312+114
8
RCランスRCランスRCL
94141613+313
9
マルセイユマルセイユOM
84041813+512
10
ロリアンロリアンFCL
833276+112
11
トゥールーズトゥールーズTFC
82421211+110
12
オセールオセールAJA
83141218-610
13
ブレストブレストB29
82331412+29
14
アンジェアンジェSCO
8224915-68
15
ル・マンル・マンLEM
81431116-57
16
ストラスブールストラスブールSTR
82151218-67
17
トロワトロワTRO
8125516-115
18
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
9027920-112
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー