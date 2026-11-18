世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「LPGAツアー」は、11月19日(木)から『CMEグループ ツアー選手権』が開催される。

本記事では、『CMEグループ ツアー選手権』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

CMEグループ ツアー選手権｜開催概要

『CMEグループ ツアー選手権』は、11月19日(木)から4日間にわたってリッツカールトンゴルフリゾート・ティブロンゴルフクラブ(アメリカ合衆国フロリダ州／6584ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間) ラウンド 11/19(木) 1日目 11/20(金) 2日目 11/21(土) 3日目 11/22(日) 4日目

日本人選手

山下 美夢有

岩井 明愛

吉田 優利

岩井 千怜

勝 みなみ

原 英莉花

畑岡 奈紗

竹田 麗央

西村 優菜

西郷 真央

古江 彩佳

馬場咲希

CMEグループ ツアー選手権｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【11/20(金)】0:55-(LIVE)

【11/21(土)】0:55-(LIVE)

【11/21(土)】23:55~（LIVE）

【11/22(日)】23:55-（LIVE） ネット

CMEグループ ツアー選手権｜おすすめ視聴方法

LPGAツアーは、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

LPGAツアー（米国女子）

DPワールドツアー（欧州男子）

LET（欧州女子）

アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

全米プロゴルフ選手権

全米オープンゴルフ選手権

全英オープンゴルフ選手権 ＜海外女子メジャー大会＞

シェブロン選手権

全米女子プロゴルフ選手権

全米女子オープン

エビアン選手権

AIG全英女子オープン

＜その他＞

TGL

ニュージーランドオープン

各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。