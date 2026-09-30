ロッテ選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「LPGAツアー」は、10月2日(金)から『ロッテ選手権』が開催される。

本記事では、ロッテ選手権2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ロッテ選手権｜開催概要

ロッテ選手権2026は、10月1日(木)から3日間にわたってホアカレイCC (アメリカ合衆国ハワイ州)で開催される。

日程

日程(日本時間) ラウンド 10/2(金) 1日目 10/3(土) 2日目 10/4(日) 3日目 10/5(月) 最終日

日本人選手

山下美夢有

竹田麗央

畑岡奈紗

西郷真央

岩井明愛

岩井千怜

勝みなみ

馬場咲希

吉田優利

笹生優花

原英莉花

渋野日向子

西村優菜

櫻井心那

ロッテ選手権｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【10/2(金)】08:55-(LIVE)

【10/3(土)】08:55-(LIVE)

【10/4(日)】08:55~（LIVE）

【10/5(月)】08:55-（LIVE） ネット

ロッテ選手権｜おすすめ視聴方法

LPGAツアーのツアー選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

U-NEXT

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

LPGAツアー（米国女子）

DPワールドツアー（欧州男子）

LET（欧州女子）

アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

全米プロゴルフ選手権

全米オープンゴルフ選手権

全英オープンゴルフ選手権 ＜海外女子メジャー大会＞

シェブロン選手権

全米女子プロゴルフ選手権

全米女子オープン

エビアン選手権

AIG全英女子オープン

＜その他＞

TGL

ニュージーランドオープン

各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。