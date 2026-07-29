【7月30日】リヴァプールvsレクサムのテレビ放送・ネット配信予定｜クラブ親善試合

日本時間2026年7月30日(木)に行われるクラブ親善試合で、遠藤航が所属するプレミアリーグのリヴァプールとレクサムが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsレクサムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リヴァプールvsレクサム｜試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsレクサムは、日本時間7月30日(木)にアメリカ合衆国ニューヨーク州にあるヤンキー・スタジアムで開催される。

大会：クラブ親善試合

日時：2026年7月30日(木)8:30キックオフ／日本時間

対戦：リヴァプールvsレクサム

会場：ヤンキー・スタジアム(アメリカ合衆国ニューヨーク州)

リヴァプールvsレクサム｜放送・配信予定

クラブ親善試合のリヴァプールvsレクサムは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

リヴァプールvsレクサムのおすすめ視聴方法

クラブ親善試合は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

【日本人選手も出場予定】欧州プレシーズンマッチをDAZNでライブ配信！

DAZN

DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットになってお得！

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったオトクなプランで、月額制なのでいつでも解約が可能。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可