リヴァプールに暗雲…絶好調2人が代表チームで負傷。イサクは離脱、ガクポは精密検査へ

リヴァプールFWアレクサンデル・イサクとコーディ・ガクポは、それぞれ代表チームでケガを抱えたようだ。





今季からアンドニ・イラオラ監督新体制がスタートしたリヴァプール。ここまで公式戦7試合を戦って4勝3分け無敗、プレミアリーグでは勝ち点9で6位につけていた。そして20日のボーンマス戦を最後に、インターナショナルウィークに突入している。





そうした中、チームの主力アタッカー2人が代表チームでケガを抱えた模様。イサク、そしてガクポの負傷をそれぞれの代表チームの指揮官が認めた。





今季開幕7試合で4ゴール1アシストと好調を維持していたイサクだが、スウェーデン代表で太ももを負傷。グレアム・ポッター監督は、「太ももに軽度の問題を抱えている。大きなケガではないが、短期間に多くの試合が控えているため、出場することはできないだろう」と認め、代表チームからの離脱が決定している。





一方、6試合で2ゴール4アシストを記録していたガクポは、27日のUEFAネーションズリーグ・セルビア代表戦に先発していたものの、相手との接触で17分に負傷交代。チャビ・エルナンデス監督は、「（深刻なケガだとは）思わないが、足首のケガだ。明日になれば分かるだろうが、深刻なものではないことを願っている」と語っている。28日に検査を行うようだ。





インターナショナルウィーク明けの11日にはマンチェスター・シティと対戦、本格的な過密日程に突入するリヴァプール。しかし、主力アタッカー2人のコンディションに不安が広がっている。