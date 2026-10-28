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カラバオカップ
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リヴァプールvsチェルシーをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma
協力：

【10月29日】リヴァプールvsチェルシーのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ4回戦

カラバオカップ
リヴァプール 対 チェルシー
リヴァプール
チェルシー
遠藤航

【EFLカップ放送予定】2026−27カラバオカップ4回戦、リヴァプール対チェルシーのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年10月29日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ4回戦で、遠藤航が所属するリヴァプールと、チェルシーが対戦する。

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本記事では、リヴァプールvsチェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リヴァプールvsチェルシー｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ4回戦のリヴァプールvsチェルシーは、日本時間10月29日(木)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ4回戦
  • 日時：2026年10月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs チェルシー
  • 会場：アンフィールド
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リヴァプールvsチェルシー｜放送・配信予定

カラバオカップ4回戦のリヴァプールvsチェルシーは『DAZN』がライブ配信を行う。

DAZN

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DMM×DAZNホーダイ

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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リヴァプールvsチェルシーのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。

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リヴァプールvsチェルシー チーム情報

リヴァプール vs チェルシー 予想スタメン

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ

成績

LIV

LIV - 直近成績

MCI
0-3
LAS
3-6
BRE
1-2
VIL
4-3
BHA
2-0
得点（失点）
14/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
CHE

CHE - 直近成績

HUL
2-2
BRE
3-0
BOU
5-1
EVE
0-2
TOT
0-2
得点（失点）
9/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヴァプールドローチェルシー
2
1
2
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
3
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
終了
カラバオカップ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
終了
6得点7
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

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