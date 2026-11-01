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リヴァプール対アーセナルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【11月2日】リヴァプールvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第9節

プレミアリーグ
リヴァプール 対 アーセナル
リヴァプール
アーセナル
遠藤航

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第9節、リヴァプールvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節が日本時間11月2日(月)に開催。遠藤航が所属するリヴァプールと、アーセナルが対戦する。

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本記事では、リヴァプールvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプールvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsアーセナルは、日本時間2026年11月2日(月)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第9節
  • 日時：2026年11月2日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs アーセナル
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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リヴァプールvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

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リヴァプールvsアーセナルのU-NEXT視聴方法

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2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

リヴァプールvsアーセナルの予想スタメンは？

リヴァプール vs アーセナル 予想スタメン

4-2-3-1
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
フォーメーション
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
アリソン・ベッカーアリソン・ベッカーミロシュ・ケルケズミロシュ・ケルケズロナルド・アラウホロナルド・アラウホジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケフィルジル・ファン・ダイクフィルジル・ファン・ダイクコーディ・ガクポコーディ・ガクポアレクシス・マクアリスターアレクシス・マクアリスターライアン・フラーフェンベルフライアン・フラーフェンベルフフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツブラッドリー・バルコラブラッドリー・バルコラアレクサンデル・イサクアレクサンデル・イサクダビド・ラヤダビド・ラヤエズリ・コンサエズリ・コンサガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリベン・ホワイトベン・ホワイトエベレチ・エゼエベレチ・エゼノニ・マドゥエケノニ・マドゥエケデクラン・ライスデクラン・ライスブルーノ・ギマランイスブルーノ・ギマランイスマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
リヴァプール

先発メンバー

アーセナル

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ
  • ミケル・アルテタ

成績

LIV

LIV - 直近成績

LAS
3-6
BRE
1-2
VIL
4-3
BHA
2-0
CHE
1-1
得点（失点）
15/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
ARS

ARS - 直近成績

LIL
3-0
NFO
0-1
FCB
2-2
EVE
2-0
FLE
1-1
得点（失点）
9/3
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リヴァプールドローアーセナル
2
3
0
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
クラブ 親善試合
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
7得点5
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
97022010+1021
2
アーセナルアーセナルARS
8701135+821
3
ブライトンブライトンBHA
9612247+1719
4
チェルシーチェルシーCHE
95131915+416
5
リヴァプールリヴァプールLIV
8431118+315
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
9351169+714
7
ボーンマスボーンマスBOU
93331413+112
8
トッテナムトッテナムTOT
93331010012
9
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
93331013-312
10
ハル・シティハル・シティHUL
92521110+111
11
リーズリーズLEE
925298+111
12
ニューカッスルニューカッスルNEW
83231214-211
13
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
93241418-411
14
エヴァートンエヴァートンEVE
824289-110
15
フラムフラムFUL
9234911-29
16
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
9306916-79
17
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
91441015-57
18
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
9216921-127
19
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
9135612-66
20
サンダーランドサンダーランドSUN
9126717-105
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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