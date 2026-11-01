リヴァプールvsアーセナルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節で、リヴァプールとアーセナルが対戦する。名門の両クラブによる一戦となる。

本記事では、リヴァプールvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

リヴァプールvsアーセナルはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節リヴァプールvsアーセナルは、2026年11月1日(日)にリヴァプールの本拠地アンフィールドで開催される。

キックオフは現地時間16:30、日本時間では25:30を予定している。

項目 内容 対戦カード リヴァプールvsアーセナル 大会 プレミアリーグ第9節 日程 2026年11月1日(日) 日本時間 25:30キックオフ 現地時間 16:30キックオフ 会場 アンフィールド 日本人所属選手 遠藤航(リヴァプール)

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 ARS 視聴する

リヴァプールvsアーセナルの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節、リヴァプールvsアーセナルは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年11月1日(日)25:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス 中継予定 日時 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/11/1(日) 25:30～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック(2,600円)」＋U-NEXT「月額プラン(無料トライアル)」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。