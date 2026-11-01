リヴァプールvsアーセナルはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節で、リヴァプールとアーセナルが対戦する。名門の両クラブによる一戦となる。
本記事では、リヴァプールvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
リヴァプールvsアーセナルはいつ？何時から？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節リヴァプールvsアーセナルは、2026年11月1日(日)にリヴァプールの本拠地アンフィールドで開催される。
キックオフは現地時間16:30、日本時間では25:30を予定している。
項目
内容
対戦カード
リヴァプールvsアーセナル
大会
プレミアリーグ第9節
日程
2026年11月1日(日)
日本時間
25:30キックオフ
現地時間
16:30キックオフ
会場
アンフィールド
日本人所属選手
遠藤航(リヴァプール)
リヴァプールvsアーセナルの中継予定は？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節、リヴァプールvsアーセナルは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。
試合は日本時間2026年11月1日(日)25:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。
なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。
放送・配信サービス
中継予定
日時
○ 独占ライブ配信
2026/11/1(日) 25:30～
DAZN
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ABEMA
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SPOTV NOW
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地上波
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。