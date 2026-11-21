2026-27シーズンのリーグアン第11節が日本時間2026年11月22日(日)に開催。上田綺世が所属するリールと、中村敬斗が所属するリヨンが対戦する。
本記事では、リールvsリヨンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
リールvsリヨン｜試合日程・キックオフ時間
リールvsリヨンは、日本時間11月22日(日)にリールのホーム、スタッド・ピエール・モーロワで開催される。
- 大会：2026-27リーグアン第11節
- 日時：2026年11月22日(日)4:45キックオフ／日本時間
- 対戦：リールvsリヨン
- 会場：スタッド・ピエール・モーロワ
リールvsリヨン｜放送・配信予定
2026-27リーグアン第11節のリールvsリヨンは『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
リールvsリヨンのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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リールvsリヨン｜チーム情報
リール vs リヨン 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|+12
|23
勝
勝
勝
勝
勝
|2
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|+7
|21
勝
勝
分
分
勝
|3
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|+7
|20
勝
勝
負
勝
負
|4
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|+8
|18
勝
勝
勝
勝
勝
|5
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|+6
|17
負
勝
負
勝
負
|6
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|+3
|17
勝
勝
勝
負
勝
|7
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|+2
|16
分
負
分
負
分
|8
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|16
負
負
勝
負
勝
|9
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|+6
|15
勝
勝
負
分
勝
|10
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|+1
|15
勝
負
分
勝
勝
|11
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|+2
|13
負
負
勝
勝
勝
|12
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|+1
|13
勝
負
分
勝
分
|13
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
勝
負
勝
分
負
|14
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
負
勝
負
負
負
|15
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|10
負
負
分
勝
負
|16
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
分
負
分
負
負
|17
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
負
負
分
負
負
|18
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15
|2
負
負
負
負
負