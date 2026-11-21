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【欧州・海外サッカー ニュース】中村敬斗と上田綺世の日本人対決が実現した。

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リーグ・アン第11節が行われ、リールとリヨンが対戦した。

リールの上田綺世はベンチ入りしメンバー復帰。リヨンの中村敬斗は左サイドで先発した。40分にはクリアボールを拾ったマッズ・ビストルップが右足で押し込み、リヨンが先制点を挙げた。

45分には左サイドから中村が起点となり、クロスから得点が生まれるも、VARでファウルがあったとして得点は取り消しに。1-0で前半を終えた。

後半からリールは上田綺世を投入。10月14日以来の公式戦復帰となった。すると、上田は前線で受け、距離のあるところからロングシュートを選択。惜しくも枠を捉えなかったが、いきなりシュートチャンスを作った。

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78分にはエリア内で受けた上田が振り向きざまに左足でシュートを狙うが、GKにブロックされた。80分にはリールはオリヴィエ・ジルーがピッチに入り、直後にリヨンの中村敬斗は途中交代となった。

結局試合は0-1のまま終了。リヨンが1点のリードを守りきり3ポイントを獲得した。