【10月31日】リールvsRCランスのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第9節

2026-27シーズンのリーグアン第9節が日本時間2026年10月31日(土)に開催。上田綺世が所属するリールとRCランスが対戦する。
本記事では、リールvsRCランスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
リールvsRCランス｜試合日程・キックオフ時間
リールvsRCランスは、日本時間10月31日(土)にリールのホーム、スタッド・ピエール・モーロワで開催される。
なお上田綺世は負傷により長期離脱の見込みとなっている。
- 大会：2026-27リーグアン第9節
- 日時：2026年10月31日(土)5:05キックオフ／日本時間
- 対戦：リールvsRCランス
- 会場：スタッド・ピエール・モーロワ
リールvsRCランス｜放送・配信予定
2026-27リーグアン第9節のリールvsRCランスは『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
リールvsRCランスのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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リールvsRCランス｜チーム情報
リール vs RCランス 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|+7
|17
勝
勝
勝
勝
勝
|2
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|+4
|16
勝
負
勝
負
勝
|3
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|+5
|15
分
分
勝
負
勝
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|+4
|15
分
負
分
勝
分
|5
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|+6
|14
負
勝
負
勝
分
|6
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|+4
|14
負
勝
負
勝
分
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|+4
|13
勝
勝
勝
負
分
|8
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|+5
|12
勝
勝
勝
負
負
|9
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|+1
|12
分
勝
勝
負
分
|10
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
勝
負
勝
勝
負
|11
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|+1
|10
分
勝
分
勝
分
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|10
分
勝
負
勝
勝
|13
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|+2
|9
負
分
勝
負
負
|14
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|8
分
負
負
勝
分
|15
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
分
負
負
勝
分
|16
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|7
負
負
負
負
分
|17
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|5
分
負
負
負
負
|18
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
|2
負
負
負
負
分