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ライブ
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リーグ・アン
team-logoリール
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoブレスト
2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月18日】リールvsブレストのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第7節

リール 対 ブレスト
リール
ブレスト
リーグ・アン

【上田綺世所属】2026-27リーグアン第7節、リールvsブレストのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのリーグアン第7節が日本時間2026年10月18日(日)に開催。上田綺世が所属するリールとブレストが対戦する。

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本記事では、リールvsブレストの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リールvsブレスト｜試合日程・キックオフ時間

リールvsブレストは、日本時間10月18日(日)にリールのホーム、スタッド・ピエール・モーロワで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第7節
  • 日時：2026年10月18日(日) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：リールvsブレスト
  • 会場：スタッド・ピエール・モーロワ
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リールvsブレスト｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第7節のリールvsブレストは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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リールvsブレストのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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リールvsブレスト｜チーム情報

リール vs ブレスト 予想スタメン

4-2-3-1
リール crest
リール
LIL
page.match.formation.title
ブレスト crest
ブレスト
B29
4-2-3-1
ベルケ・オゼルベルケ・オゼルアレクサンドロ・リベイロアレクサンドロ・リベイロロマン・プローロマン・プローネイサン・ノイネイサン・ノイタンギー・ニアンゾータンギー・ニアンゾーハコン・アルナル・ハラルドソンハコン・アルナル・ハラルドソンナビル・ベンタレブナビル・ベンタレブディレーン・バクワディレーン・バクワバンジャマン・アンドレバンジャマン・アンドレガエタンペランガエタンペランオリヴィエ・ジルーオリヴィエ・ジルーエギル・セルヴィクエギル・セルヴィクルーカス・トゥサールルーカス・トゥサールteam-logoケニー・ララブラッドリー・ロッコブラッドリー・ロッコゴティエ・ロリスゴティエ・ロリスteam-logoパテ・ンブップママ・バルデママ・バルデteam-logoカモリー・ドゥンビアteam-logoウーゴ・マグネッティジョリス・ショタールジョリス・ショタールルドヴィク・アジョルクルドヴィク・アジョルク
ブレスト crest
ブレスト
B29
4-2-3-1
リール

先発メンバー

ブレスト

マネージャー

  • D. Ancelotti
  • J. Lachuer

成績

LIL

LIL - 直近成績

TRO
2-0
NCE
2-1
ZUL
2-1
LEH
1-0
ARS
3-0
得点（失点）
6/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
B29

B29 - 直近成績

LEH
1-2
PSG
0-1
AJA
2-1
MON
2-2
SCO
5-1
得点（失点）
10/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

リールドローブレスト
1
3
1
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
1
ブレスト badge
ブレスト
B29
1
終了
リーグ・アン
ブレスト badge
ブレスト
B29
3
リール badge
リール
LIL
3
終了
リーグ・アン
ブレスト badge
ブレスト
B29
2
リール badge
リール
LIL
0
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
3
ブレスト badge
ブレスト
B29
1
終了
リーグ・アン
ブレスト badge
ブレスト
B29
1
リール badge
リール
LIL
1
終了
8得点8
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
モナコモナコASM
6420105+514
2
リールリールLIL
641194+513
3
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
64111210+213
4
リヨンリヨンOL
6321114+711
5
パリFCパリFCPAR
632184+411
6
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
6321118+311
7
トゥールーズトゥールーズTFC
72321211+19
8
ブレストブレストB29
6222129+38
9
ロリアンロリアンFCL
62226608
10
ニースニースNCE
622257-28
11
RCランスRCランスRCL
62131110+17
12
ストラスブールストラスブールSTR
62131112-17
13
アンジェアンジェSCO
6213710-37
14
マルセイユマルセイユOM
620498+16
15
ル・マンル・マンLEM
71331015-56
16
オセールオセールAJA
6204816-86
17
トロワトロワTRO
6114413-94
18
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
602448-42
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
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